OnePlus 16 показал рекордную мощь в AnTuTu: сколько набрал чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Флагманский смартфон OnePlus 16 протестировали в бенчмарке AnTuTu v12, где аппарат показал беспрецедентный результат.

Телефон набрал 5 384 433 балла (почти 5,4 млн). Такой показатель обеспечивает передовой процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 нм).

База данных синтетического теста подтвердила характеристики памяти, экрана и графики будущей новинки, пишет Gizmochina.

Результаты OnePlus 16 в бенчмарке AnTuTu

В испытании участвовала лучшая модификация телефона с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем стандарта UFS 4.1 емкостью 1 ТБ. Результат в 5,38 млн очков распределился по категориям следующим образом:

Процессор (CPU): 1 458 283 балла.

1 458 283 балла. Графика (GPU): 2 010 584 балла.

2 010 584 балла. Память (MEM): 766 362 балла.

766 362 балла. Интерфейс (UX): 1 149 204 балла.

Скриншот результата AnTuTu v12 на OnePlus 16 Фото: AnTuTu

Чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (номер модели SM8975) изготовлен по нормам 2-нм техпроцесса. Графический блок показал наибольший прирост производительности, преодолев отметку в два миллиона баллов. Для сравнения, еще совсем недавно флагманские чипы показывали такой общий результат для всех разделов вместе взятых. Правда, стоит учитывать, критерии AnTuTu 10/11 все же отличаются от свежей версии v12. С ней у всех смартфонов число баллов, как правило, получается выше, чем на предыдущих версиях бенчмарка.

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Характеристики OnePlus 16 и сроки релиза

Бенчмарк подтвердил использование экрана с частотой обновления 185 Гц и операционной системы Android 17 с оболочкой ColorOS 17. Телефон выйдет на рынок в версиях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ / 1 ТБ.

Дизайн OnePlus 16 (официальное изображение) Фото: OnePlus

По предварительным данным, OnePlus 16 получит 6,78-дюймовый дисплей BOE X4, аккумулятор емкостью 9000 мАч со 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой. Камера объединит главный сенсор на 200 Мп (оптический формат 1/1.4 дюйма), 50-Мп перископический телеобъектив и 50-Мп сверхширокоугольный датчик.

Презентация аппарата в Китае состоится в октябре. Выход модели на глобальный рынок пока остается под вопросом.

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