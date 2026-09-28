Паспорти та водійські посвідчення в "Дія" тимчасово недоступні: у чому причина

Вранці 28 вересня користувачі додатка "Дія" зіткнулися з тим, що низка документів виявилася недоступною.

Зокрема, йдеться про паспорти та водійські посвідчення, як повідомляється на порталі. Це пов’язано з тим, що Державна міграційна служба проводить технічні роботи.

Українцям рекомендують мати при собі паперові та фізичні оригінали.

У "Дія" запевнили, що вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити нормальну роботу ресурсу.

Нагадаємо, що з початку вересня у додатку з’явилися нові послуги. З 1 вересня запрацював давно анонсований сервіс "Розлучення онлайн", а 22 вересня стало відомо, що в додатку "Дія" тепер можуть зареєструвати новий шлюб люди, які втратили чоловіка чи дружину.

Також повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством охорони здоров’я працює над створенням повноцінного медичного кабінету в додатку "Дія", запуск якого заплановано вже на наступний рік.

Видео дня

На початковому етапі користувачі отримають можливість прямо в додатку переглядати свою чинну декларацію з сімейним лікарем або оформлювати нову буквально за кілька секунд. Ця функція стане відправною точкою для розгортання набагато масштабнішого медичного блоку в "Дії", який у подальшому планується поступово розширювати за рахунок додаткових сервісів.