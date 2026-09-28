Паспорта и водительские удостоверения в "Дія" временно недоступны: в чем причина

Утром 28 сентября пользователи приложения "Дія" столкнулись с тем, что ряд документов оказались недоступными.

В частности, речь идет о паспортах и водительских удостоверениях, сообщается на портале. Это связано с тем, что Государственная миграционная служба проводит технические работы.

Украинцам рекомендуют иметь при себе бумажные и физические оригиналы.

В "Дія" заверили, что уже работают над тем, чтобы быстрее вернуть ресурс к нормальной работе.

Напомним, с начала сентября в приложении появились новые услуги. С 1 сентября заработал давно анонсированный сервис "Развод онлайн", а 22 сентября стало известно, что в приложении "Дія" теперь могут зарегистрировать новый брак люди, потерявшие мужа или жену.

Также сообщалось, что Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения работает над созданием полноценного медицинского кабинета в приложении "Дія", запуск которого запланирован уже на следующий год.

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На начальном этапе пользователи получат возможность прямо в приложении просматривать свою действующую декларацию с семейным врачом или оформлять новую буквально за несколько секунд. Эта функция станет отправной точкой для развертывания гораздо более масштабного медицинского блока в "Дії", который в дальнейшем планируется постепенно расширять за счет дополнительных сервисов.