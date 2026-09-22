В "Дії" расширили услугу "Брак онлайн": какую функцию добавили

В приложении "Дія" теперь могут зарегистрировать новый брак люди, потерявшие мужа или жену. Раньше в таком случае заявление нужно было подавать офлайн в отделе ГРАГС.

Об этом сообщило ГП "Дія" в Telegram.

Если в ГРАГС имеется запись об смерти одного из супругов, приложение автоматически проверит эту информацию. После этого пользователь сможет подать заявление и заключить брак онлайн с новым избранником или избранницей.

Раньше людям, потерявшим мужа или жену, для заключения повторного брака приходилось обращаться в отдел ЗАГС лично. Теперь подать заявление можно в несколько кликов в приложении "Дії".

Эта услуга была разработана Министерством юстиции и Министерством цифровой трансформации при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, реализуемой Фондом "Восточная Европа".

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Напомним, с начала сентября 2026 года в приложении "Дія" заработала услуга онлайн-расторжения брака. Она доступна супругам, достигшим взаимного согласия о разводе, а если у пары есть несовершеннолетние дети или один из партнеров не согласен на расторжение брака, процедура осуществляется через суд.

Ранее сообщалось, что украинские предприятия должны были обновить в "Дії" решение о критичности, если оно было выдано до 2 июня 2026 года и до сих пор не подтверждено повторно. Без действующего документа бронировать работников можно было только до 1 сентября.

Кроме того, Кабмин по предложению Минюста расширил экспериментальный проект по онлайн-регистрации брака через приложение "Дія".

В то же время правительство не приостановило работу функции бронирования от мобилизации в приложении "Дії". По данным источника, обновленный состав Кабмина отложил рассмотрение этого вопроса, чтобы доработать его.