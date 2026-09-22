У "Дії"розширили послугу "Шлюб онлайн": яку функцію додали

У "Дії" тепер можуть зареєструвати новий шлюб люди, які втратили чоловіка або дружину. Раніше в такому випадку заяву потрібно було подавати офлайн у відділі ДРАЦС.

Про це повідомило ДП “Дія” у Telegram.

Якщо в ДРАЦС є актовий запис про смерть другого з подружжя, застосунок автоматично перевірить цю інформацію. Після цього користувач зможе подати заяву та одружитися онлайн з новим обранцем або обраницею.

Раніше людям, які втратили чоловіка або дружину, для повторного шлюбу потрібно було звертатися до відділу ДРАЦС особисто. Тепер подати заяву можна в кілька кліків у “Дії”.

Послугу розробили Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, з початку вересня 2026 року в “Дії” запрацювала послуга онлайн-розірвання шлюбу. Вона доступна подружжю, яке має спільну згоду на розлучення, а якщо в пари є неповнолітні діти або один із партнерів не погоджується на розірвання шлюбу, процедура відбувається через суд.

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Раніше повідомлялося, що українські підприємства мали оновити в “Дії” рішення про критичність, якщо його видали до 2 червня 2026 року та досі не підтвердили повторно. Без чинного документа бронювати працівників можна було лише до 1 вересня.

Крім того, Кабмін за поданням Мін’юсту розширив експериментальний проєкт із реєстрації шлюбу онлайн через застосунок “Дія”.

Водночас уряд не призупинив послугу бронювання від мобілізації в “Дії”. За даними джерела, оновлений склад Кабміну відклав розгляд цього питання, щоб його доопрацювати.