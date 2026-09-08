Семейный врач в смартфоне: в приложении "Дія" появится полноценный медицинский кабинет

Украинское приложение государственных услуг готовится к очередному масштабному расширению функционала. На этот раз речь идет о полноценной цифровизации взаимодействия пациентов с медицинской системой.

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения работает над созданием полноценного медицинского кабинета в приложении "Дія", запуск которого запланирован уже на следующий год. Об этом в интервью изданию SPEKA рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

"Следующий стратегический шаг — это цифровизация медицинского сектора. Вместе с коллегами из Министерства здравоохранения мы активно разрабатываем полноценный медицинский кабинет в приложении "Дія", который планируем запустить уже в следующем году", — рассказала Коваль.

По словам заместителя министра, на начальном этапе пользователи получат возможность прямо в приложении просматривать свою действующую декларацию с семейным врачом или оформлять новую буквально за несколько секунд. Эта функция станет отправной точкой для развертывания гораздо более масштабного медицинского блока в "Дії", который в дальнейшем планируется постепенно расширять за счет дополнительных сервисов.

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"Мы стремимся к тому, чтобы управление имуществом, цифровыми услугами или здоровьем было одинаково простым и безопасным на одном экране смартфона", — подытожила Коваль.

Ранее сообщалось, что супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, получили возможность расторгнуть брак по обоюдному согласию прямо через смартфон — соответствующую услугу Минцифры уже запустила в приложении "Дії".

Также стало известно, что украинским предприятиям необходимо будет обновить в "Дії" решение о критичности, если документ был выдан до 2 июня 2026 года и до сих пор не прошло повторного подтверждения — без актуального решения бронировать работников разрешено только до 1 сентября.

Кроме того, Кабинет министров по представлению Минюста утвердил постановление, расширившее рамки экспериментального проекта по регистрации брака в электронном формате через приложение "Дія".