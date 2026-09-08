Сімейний лікар у смартфоні: у "Дії" з'явиться повноцінний медичний кабінет

Український застосунок державних послуг готується до чергового масштабного розширення функціоналу. Цього разу мова йде про повноцінну цифровізацію взаємодії пацієнтів з медичною системою.

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством охорони здоров'я працює над створенням повноцінного медичного кабінету в застосунку "Дія", запуск якого запланований уже на наступний рік. Про це в інтерв'ю виданню SPEKA розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

"Наступний стратегічний крок – це цифровізація медичного сектору. Разом з колегами з Міністерства охорони здоров'я ми активно розробляємо повноцінний медичний кабінет у Дії, який плануємо запустити вже наступного року", – розповіла Коваль.

За словами заступниці міністра, на початковому етапі користувачі отримають можливість безпосередньо в застосунку переглядати свою чинну декларацію з сімейним лікарем або оформлювати нову буквально за кілька секунд. Ця функція стане відправною точкою для розгортання значно масштабнішого медичного блоку в "Дії", який надалі планують поступово розширювати додатковими сервісами.

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"Ми прагнемо, щоб управління власністю, цифровими послугами чи здоров'ям було однаково простим та безпечним в одному екрані смартфона", – підсумувала Коваль.

Раніше повідомлялося, що подружжя без спільних неповнолітніх дітей отримали можливість розривати шлюб за взаємною згодою прямо через смартфон – відповідну послугу Мінцифра вже запустила в "Дії".

Також стало відомо, що українським підприємствам необхідно буде поновити в "Дії" рішення про критичність, якщо документ видали до 2 червня 2026 року й досі не пройшли перепідтвердження – без актуального рішення бронювати працівників дозволено лише до 1 вересня.

Крім того, Кабінет Міністрів за поданням Мін'юсту затвердив постанову, яка розширила межі експериментального проєкту з реєстрації шлюбу в електронному форматі через застосунок "Дія".