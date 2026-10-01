Скільки коштує ремонт iPhone 18 Pro: можливі несправності, ціни на запчастини, чи вигідно це (відео)

iPhone 18 Pro та 18 Pro Max загалом мають непогану ремонтопридатність, але є один нюанс. Необережне розбирання корпусу може призвести до пошкодження дисплея.

Фахівці iFixit розібрали нові смартфони Apple, оцінивши практичність їхньої конструкції. Також вони зібрали ціни на заміну основних компонентів, про що повідомляє Mashable.

Пастка з рамкою екрана

Зовнішні грані смартфонів виготовлені з досить міцного алюмінію. Хоча титанове покриття в попередніх поколіннях було міцнішим, сучасний метал забезпечує краще відведення тепла від процесора. Однак під час розбирання експерти з’ясували, що вразливим місцем виявився неочевидний компонент — крихка пластикова рамка під дисплеєм.

З чотирьох розібраних смартфонів рамка тріснула або відірвалася на трьох пристроях. Apple не продає цю деталь окремо. Якщо пластик трісне під час розбирання, власнику доведеться оплатити заміну всього дисплейного модуля, інакше екран не встане в пази корпусу врівень з металевою рамкою.

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Пластикова рамка навколо дисплея з внутрішнього боку схильна до пошкоджень в iPhone 18 Pro Фото: iFixit

Ситуація ускладнюється тим, що доступ до всіх внутрішніх деталей можливий лише через передню панель. Навіть для заміни зношеного акумулятора майстер змушений зняти приклеєний дисплей.

Варто зазначити, що це лише ризик і необов’язковий сценарій під час ремонту. Поки що важко сказати, наскільки поширеною є ця проблема. У блогера Зака Нельсона зняття дисплея пройшло без ускладнень.

Нерозбірна камера та ускладнений доступ до пам'яті

Основна 48-мегапіксельна камера отримала механічну змінну діафрагму, що складається з шести найтонших полімерних пелюсток, товщина яких дорівнює людській волосині. Механізм приводиться в рух магнітами. Відремонтувати або замінити окрему пелюстку в майстерні неможливо. Якщо діафрагма заклинить через пил або удар, доведеться замінювати весь оптичний блок у зборі.

Внутрішнє розташування плат також було змінено. Процесор A20 Pro перемістили на зовнішню сторону материнської плати, ближче до випарної камери, розмір якої збільшився втричі. Це знижує нагрівання під час роботи, але чіпи постійної пам’яті NAND тепер заховали всередині двошарової конструкції плати. У разі падіння або потрапляння води відновити дані з пошкодженого накопичувача стало значно складніше.

Розбір iPhone 18 Pro від iFixit

Ремонт iPhone 18 Pro від Apple: ціни

Компанія вже опублікувала прайс-лист на обслуговування лінійки без розширеної гарантії AppleCare+:

Заміна акумулятора: 129 доларів для обох версій (на 10 доларів дорожче, ніж у торішніх моделей).

129 доларів для обох версій (на 10 доларів дорожче, ніж у торішніх моделей). Задня скляна панель: 159 доларів.

159 доларів. Блок основних камер: 249 доларів.

249 доларів. Заміна дисплея: 329 доларів для iPhone 18 Pro та 379 доларів для iPhone 18 Pro Max.

329 доларів для iPhone 18 Pro та 379 доларів для iPhone 18 Pro Max. Дисплей разом із задньою панеллю: 419 доларів для Pro та 469 доларів для Pro Max.

419 доларів для Pro та 469 доларів для Pro Max. Усунення інших складних пошкоджень: до $849 за Pro і до $899 за версію Max.

За шкалою ремонтопридатності iFixit присвоїла обом телефонам попередню оцінку 7 балів із 10. Фахівці високо оцінили знімний металевий лоток акумулятора, закріплений тринадцятьма гвинтами, але знизили оцінку через ризик пошкодження екрана під час будь-якого втручання.

Раніше повідомлялося про новий недолік iPhone 18 Pro, який не помітно одразу. Власники нових iPhone 18 Pro та 18 Pro Max зіткнулися з неприємним дефектом: динамік для розмов у телефонах раптово починає тріщати, клацати та видавати дивні сторонні звуки.