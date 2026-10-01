Сколько стоит ремонт iPhone 18 Pro: возможные дефекты, цены на запчасти, выгодно ли это (видео)

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в целом имеют неплохую ремонтопригодность, но есть нюанс. Неудачное вскрытие корпуса может закончиться поломкой дисплея.

Специалисты iFixit разобрали новые смартфоны Apple, оценив практичность их конструкции. Также собрали цены на замену ключевых компонентов, о которых сообщает Mashable.

Ловушка с рамкой экрана

Наружные грани у смартфонов выполнены из достаточно стойкого алюминия. Хотя титановое покрытие в прошлых поколениях было прочнее, актуальный металл обеспечивает лучший отвод тепла от процессора. Однако при разборке эксперты выяснили, что уязвимым местом оказался неочевидный компонент — хрупкая пластиковая рамка под дисплеем.

Из четырех разобранных смартфонов рамка треснула или оторвалась на трех устройствах. Apple не продает эту деталь отдельно. Если пластик треснет при вскрытии, владельцу придется оплачивать замену всего дисплейного модуля целиком, иначе экран не встанет в пазы корпуса вровень с металлической рамкой.

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Пластиковая рамка вокруг дисплея на внутренней стороне подвержена повреждениям в iPhone 18 Pro Фото: iFixit

Ситуация осложняется тем, что доступ ко всем внутренним деталям открывается только через переднюю панель. Даже для замены изношенной батареи мастер обязан снять приклеенный дисплей.

Стоит отметить, что это только риск и необязательный сценарий при ремонте. Пока сложно сказать, насколько проблема действительно распространена. У блогера Зака Нельсона снятие дисплея прошло без трудностей.

Неразборная камера и сложный доступ к памяти

Основная 48-мегапиксельная камера получила механическую переменную диафрагму из шести тончайших полимерных лепестков толщиной с человеческий волос. Механизм приводится в движение магнитами. Отремонтировать или заменить отдельный лепесток в мастерской невозможно. Если диафрагму заклинит от пыли или удара, менять придется весь оптический блок в сборе.

Внутреннюю компоновку плат также переделали. Процессор A20 Pro вынесли на внешнюю сторону материнской платы ближе к увеличенной в три раза испарительной камере. Это снижает нагрев в работе, но чипы постоянной памяти NAND теперь спрятали внутри двухслойного бутерброда платы. В случае падения или попадания воды восстановить данные с поврежденного накопителя стало значительно сложнее.

Разбор iPhone 18 Pro от iFixit

Ремонт iPhone 18 Pro от Apple: цены

Компания уже опубликовала прайс-лист на обслуживание линейки без расширенной страховки AppleCare+:

Замена батареи: $129 для обеих версий (на $10 дороже прошлогодних моделей).

$129 для обеих версий (на $10 дороже прошлогодних моделей). Задняя стеклянная панель: $159.

$159. Блок основных камер: $249.

$249. Замена дисплея: $329 для iPhone 18 Pro и $379 для iPhone 18 Pro Max.

$329 для iPhone 18 Pro и $379 для iPhone 18 Pro Max. Дисплей вместе с задней панелью: $419 для Pro и $469 для Pro Max.

$419 для Pro и $469 для Pro Max. Устранение других сложных повреждений: до $849 за Pro и до $899 за версию Max.

По шкале ремонтопригодности iFixit выставила обоим телефонам предварительную оценку 7 баллов из 10. Специалисты похвалили съемный металлический лоток аккумулятора на тринадцати винтах, но снизили балл за риск повреждения экрана при любом вмешательстве.

Ранее сообщалось про новый изъян iPhone 18 Pro, который не видно сразу. Владельцы новых iPhone 18 Pro и 18 Pro Max столкнулись с неприятным дефектом: разговорный динамик телефонов внезапно начинает трещать, щелкать и издавать странные посторонние звуки.