Смартфони з потужним акумулятором та невисокою ціною: топ-5 моделей 2026 року (фото)

Доступні моделі телефонів брендів Motorola, Xiaomi, POCO та Redmi у 2026 році оснащені акумуляторами ємністю від 6500 до 7700 мА·год, що дозволяє не турбуватися про зарядку протягом двох-трьох днів. При цьому ціни на такі пристрої не перевищують 13 000 гривень.

Фокус підібрав п’ять надійних бюджетних моделей, зосередившись на тривалій автономності. Звертаємо вашу увагу на те, що хоча не всі з них вийшли у 2026 році, старіші телефони нерідко можуть бути цікавішими за новинки за співвідношенням ціни та якості через нещодавнє подорожчання техніки.

Motorola Moto G06 Power

Базовий телефон для дзвінків та інтернету з акумулятором на 7000 мА·год та задньою кришкою з практичної екошкіри.

Смартфон оснащений великим 6,88-дюймовим IPS LCD-екраном із частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 1640x720 та захисним склом Gorilla Glass 3. У ньому встановлено базовий 12-нм чіпсет MediaTek Helio G81 Ultra з відеопроцесором Mali-G52 MC2, 4 ГБ оперативної пам'яті та містким накопичувачем на 256 ГБ з окремим слотом для карт microSD. Модель працює під управлінням ОС Android 15.

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Смартфон Motorola Moto G06 Power Фото: Root Nation

Хоча особливо високої швидкості роботи тут очікувати не варто, головною перевагою Moto G06 Power став акумулятор ємністю 7000 мА·год, хай і зі стандартною зарядкою на 18 Вт. Основна камера представлена одним 50-мегапіксельним сенсором з автофокусом, а фронтальний модуль має роздільну здатність 8 Мп. Корпус важить 220 грамів при товщині 8,8 мм, захищений від пилу та бризок води за стандартом IP64, є стереодинаміки та аудіороз’єм 3,5 мм для навушників.

Ціна в Україні:

Moto G06 Power 4/256 ГБ — 8 999 грн.

POCO C95 Pro

Новий доступний смартфон із екраном із плавною частотою оновлення 120 Гц та акумулятором ємністю 7500 мА·год. На жаль, окрім акумулятора, виробник заощадив майже на всьому через кризу на ринку оперативної пам'яті, але критерій автономності задоволений на 100%.

POCO C95 Pro отримав 6,9-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 1600x720, адаптивною частотою до 120 Гц, піковою яскравістю 825 ніт та склом Gorilla Glass 7i. За швидкодію відповідає досить простий процесор MediaTek Helio G91 Ultra з графічним процесором Mali-G52 MC2, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем eMMC 5.1 об'ємом до 256 ГБ. Телефон постачається з прошивкою HyperOS 3 на базі ОС Android 16.

Дизайн та кольори POCO C95 Pro Фото: POCO

Сам акумулятор ємністю 7500 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт та реверсивну передачу енергії потужністю 22,5 Вт на інші гаджети. На задній панелі розміщено 50-мегапіксельний модуль із допоміжним сенсором, а селфі-камера має роздільну здатність 8 Мп. Пристрій важить 232 грами, захищений за стандартом IP64, оснащений стереозвуком, чіпом NFC та бічним сканером відбитків пальців.

Ціни в Україні:

POCO C95 Pro 6/128 ГБ — 10 299 грн.

— 10 299 грн. POCO C95 Pro 8/256 ГБ — 12 999 грн.

Motorola G57 Power

Збалансований довговічний смартфон із чітким екраном FHD+, процесором Qualcomm та приємним дизайном.

Модель оснащена 6,72-дюймовим екраном IPS LCD з роздільною здатністю 2400x1080, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1050 ніт під склом Gorilla Glass 7i. Платформа смартфона включає 4-нм чіпсет Snapdragon 6s Gen 4 з графічним процесором Adreno, 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256 ГБ. Гаджет працює під управлінням Android 16 із гарантованим переходом на Android 17.

Смартфон Motorola G57 Power Фото: Скриншот

За автономність Moto G57 Power відповідає акумулятор ємністю 7000 мА·год із підтримкою 30-ватної зарядки. Задня камера поєднує 50-мегапіксельний сенсор, здатний знімати відео у форматі 1440p, а також надширококутний модуль на 8 Мп з кутом огляду 120 градусів. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп. Корпус товщиною 8,6 мм має покриття з екошкіри, захищений за стандартом IP64 та сертифікатом міцності MIL-STD-810H. Смартфон підтримує роботу з eSIM.

Ціна в Україні:

Moto G57 Power 8/256 ГБ — 11 499 грн.

Xiaomi REDMI Note 17

Великий смартфон із 7-дюймовим AMOLED-дисплеєм та акумулятором ємністю 7700 мА·год.

Смартфон оснащений 6,99-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2396x1080, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 1800 ніт та склом Gorilla Glass 7i. Усередині REDMI Note 17 встановлено 6-нм процесор Snapdragon 6s 4G Gen 2 з відеоприскорювачем Adreno 610, 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 2.2 на 128 або 256 ГБ з підтримкою карт microSD. Прошивка — HyperOS 3 на базі Android 16.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Головною перевагою Redmi Note 17 є акумулятор ємністю 7700 мА·год із 45-ватним дротовим заряджанням та реверсивним живленням потужністю 22,5 Вт. У тестах акумулятор забезпечує майже 19 годин активної роботи. Ззаду встановлено один 50-мегапіксельний модуль, а спереду — камера на 16 Мп. Пристрій важить 224 грами, захищений від струменів води за стандартом IP65 і має екранний сканер відбитків пальців.

Ціни в Україні:

Xiaomi REDMI Note 17 4/128 ГБ — 11 499 грн.

— 11 499 грн. Xiaomi REDMI Note 17 6/256 ГБ — 12 999 грн.

Xiaomi REDMI Note 15 Pro

Смартфон із камерою на 200 Мп, OLED-екраном без шкідливого мерехтіння та акумулятором на 6580 мА·год.

Смартфон оснащений 6,83-дюймовим 12-бітним AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2772x1280, частотою 120 Гц, безпечною частотою ШІМ 3840 Гц і піковою яскравістю 3200 ніт (виміри в авторежимі показали 1350 ніт) під склом Gorilla Glass Victus 2. Апаратна основа REDMI Note 15 Pro — чіпсет MediaTek Helio G200 Ultra разом із 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 2.2 на 256 ГБ. У бенчмарку AnTuTu v10 модель набирає 414 497 балів, що свідчить про пристойну швидкість у повсякденних завданнях.

Смартфон Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Основна камера на 200 Мп з оптичною стабілізацією доповнена 8-Мп надширококутним об'єктивом, а селфі-модуль має роздільну здатність 32 Мп. Акумулятор ємністю 6580 мА·год підтримує зарядку потужністю 45 Вт та реверсивну зарядку на 18 Вт. Корпус має товщину 8 мм при вазі 195 грамів, захищений за стандартом IP65 та оснащений підекранним сканером і стереодинаміками Dolby Atmos.

Ціна в Україні:

Xiaomi REDMI Note 15 Pro 8/256 ГБ — 12 999 грн.

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