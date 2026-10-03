Смартфоны с мощным аккумулятором и невысокой ценой: топ-5 моделей 2026 года (фото)

Доступные телефоны брендов Motorola, Xiaomi, POCO и Redmi в 2026 году предлагают аккумуляторы емкостью от 6500 до 7700 мАч, позволяя забыть о зарядке на два-три дня. При этом ценны на такие аппараты не превышают 13 000 гривен.

Фокус собрал пять надежных бюджетных моделей с упором на длительную автономность. Обращаем ваше внимание на то, что хотя не все из них вышли в 2026 году, более старые телефоны нередко могут быть интереснее новинок по соотношению цены/качества из-за подорожания техники в последнее время.

Motorola Moto G06 Power

Базовый телефон для звонков и интернета с аккумулятором на 7000 мАч и задней крышкой из практичной экокожи.

Смартфон оборудован крупным 6,88-дюймовым IPS LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1640x720 и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Здесь стоит базовый 12-нм чипсет MediaTek Helio G81 Ultra с видеочипом Mali-G52 MC2, 4 ГБ оперативной памяти и вместительным накопителем на 256 ГБ с отдельным слотом под карты microSD. Модель работает под управлением ОС Android 15.

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Смартфон Motorola Moto G06 Power Фото: Root Nation

Хотя особо высокого быстродействия тут ждать не стоит, главным достоинством Moto G06 Power стал аккумулятор емкостью 7000 мАч, пусть и со стандартной зарядкой на 18 Вт. Основная камера представлена одиночным 50-мегапиксельным сенсором с автофокусом, а фронтальный модуль получил разрешение 8 Мп. Корпус весит 220 граммов при толщине 8,8 мм, защищен от пыли и водяных брызг по стандарту IP64, присутствуют стереодинамики и аудиоразъем 3,5 мм для наушников.

Цена в Украине:

Moto G06 Power 4/256GB — 8 999 грн.

POCO C95 Pro

Новый доступный аппарат с плавным экраном на 120 Гц и батареей емкостью 7500 мАч. К сожалению, кроме АКБ, производитель сэкономил почти на всем из-за кризиса на рынке ОЗУ, но критерий автономности удовлетворен на 100%.

POCO C95 Pro получил 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600x720, адаптивной частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 825 нит и стеклом Gorilla Glass 7i. За быстродействие отвечает простоватый процессор MediaTek Helio G91 Ultra с графикой Mali-G52 MC2, 6 или 8 ГБ ОЗУ и хранилищем eMMC 5.1 до 256 ГБ. Телефон поставляется с прошивкой HyperOS 3 на базе ОС Android 16.

Дизайн и цвета POCO C95 Pro Фото: POCO

Сам аккумулятор на 7500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и реверсивной отдачи энергии на 22,5 Вт на другие гаджеты. На тыльной стороне размещен 50-мегапиксельный модуль со вспомогательным сенсором, а селфи-камера имеет разрешение 8 Мп. Аппарат весит 232 грамма, защищен по стандарту IP64, оснащен стереозвуком, чипом NFC и боковым сканером отпечатков пальцев.

Цены в Украине:

POCO C95 Pro 6/128GB — 10 299 грн.

— 10 299 грн. POCO C95 Pro 8/256GB — 12 999 грн.

Motorola G57 Power

Сбалансированный долгожитель с четким экраном FHD+, чипом Qualcomm и приятным дизайном.

Модель оснащена 6,72-дюймовым экраном IPS LCD с разрешением 2400x1080, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит под стеклом Gorilla Glass 7i. Платформа смартфона включает 4-нм чипсет Snapdragon 6s Gen 4 с графикой Adreno, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Гаджет работает под управлением Android 16 с гарантированным переходом на Android 17.

Смартфон Motorola G57 Power Фото: Скриншот

За автономность Moto G57 Power отвечает батарея на 7000 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки. Тыльная камера объединяет 50-мегапиксельный датчик, способный писать видео в 1440p, плюс сверхширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера получила 8 Мп. Корпус толщиной 8,6 мм получил покрытие из экокожи, защищен по стандарту IP64 и сертификату прочности MIL-STD-810H. Смартфон поддерживает работу с eSIM.

Цена в Украине:

Moto G57 Power 8/256GB — 11 499 грн.

Xiaomi REDMI Note 17

Крупный телефон с 7-дюймовым AMOLED-дисплеем и выносливой батареей на 7700 мАч.

Смартфон укомплектован 6,99-дюймовой панелью AMOLED с разрешением 2396x1080, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и стеклом Gorilla Glass 7i. Внутри REDMI Note 17 установлен 6-нм процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2 с видеоускорителем Adreno 610, 4 или 6 ГБ ОЗУ и накопителем UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ с поддержкой карт microSD. Прошивка — HyperOS 3 на базе Android 16.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Главным преимуществом Redmi Note 17 выступает аккумулятор емкостью 7700 мАч с 45-ваттной проводной зарядкой и реверсивным питанием на 22,5 Вт. В тестах батарея выдает почти 19 часов активной работы. Сзади установлен один 50-мегапиксельный модуль, а спереди — камера на 16 Мп. Аппарат весит 224 грамма, защищен от водяных струй по стандарту IP65 и имеет экранный сканер отпечатков пальцев.

Цены в Украине:

Xiaomi REDMI Note 17 4/128GB — 11 499 грн.

— 11 499 грн. Xiaomi REDMI Note 17 6/256GB — 12 999 грн.

Xiaomi REDMI Note 15 Pro

Камерофон с сенсором на 200 Мп, OLED-экраном без вредного мерцания и батареей на 6580 мАч.

Телефон получил 6,83-дюймовый 12-битный AMOLED-дисплей с разрешением 2772x1280, частотой 120 Гц, безопасной частотой ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 3200 нит (замеры в авторежиме показали 1350 нит) под стеклом Gorilla Glass Victus 2. Аппаратная основа REDMI Note 15 Pro — чипсет MediaTek Helio G200 Ultra вместе с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 2.2 на 256 ГБ. В бенчмарке AnTuTu v10 модель набирает 414 497 баллов, что говорит о приличной скорости в повседневных задачах.

Смартфон Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией дополнена 8-Мп сверхширокоугольным объективом, а селфи-модуль имеет разрешение 32 Мп. Батарея емкостью 6580 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт и реверсивную зарядку на 18 Вт. Корпус имеет толщину 8 мм при весе 195 граммов, защищен по стандарту IP65 и оснащен подэкранным сканером и стереодинамиками Dolby Atmos.

Цена в Украине:

Xiaomi REDMI Note 15 Pro 8/256GB — 12 999 грн.

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