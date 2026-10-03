Смартфоны с мощным аккумулятором и невысокой ценой: топ-5 моделей 2026 года (фото)
Доступные телефоны брендов Motorola, Xiaomi, POCO и Redmi в 2026 году предлагают аккумуляторы емкостью от 6500 до 7700 мАч, позволяя забыть о зарядке на два-три дня. При этом ценны на такие аппараты не превышают 13 000 гривен.
Фокус собрал пять надежных бюджетных моделей с упором на длительную автономность. Обращаем ваше внимание на то, что хотя не все из них вышли в 2026 году, более старые телефоны нередко могут быть интереснее новинок по соотношению цены/качества из-за подорожания техники в последнее время.
Motorola Moto G06 Power
Базовый телефон для звонков и интернета с аккумулятором на 7000 мАч и задней крышкой из практичной экокожи.
Смартфон оборудован крупным 6,88-дюймовым IPS LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1640x720 и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Здесь стоит базовый 12-нм чипсет MediaTek Helio G81 Ultra с видеочипом Mali-G52 MC2, 4 ГБ оперативной памяти и вместительным накопителем на 256 ГБ с отдельным слотом под карты microSD. Модель работает под управлением ОС Android 15.
Хотя особо высокого быстродействия тут ждать не стоит, главным достоинством Moto G06 Power стал аккумулятор емкостью 7000 мАч, пусть и со стандартной зарядкой на 18 Вт. Основная камера представлена одиночным 50-мегапиксельным сенсором с автофокусом, а фронтальный модуль получил разрешение 8 Мп. Корпус весит 220 граммов при толщине 8,8 мм, защищен от пыли и водяных брызг по стандарту IP64, присутствуют стереодинамики и аудиоразъем 3,5 мм для наушников.
Цена в Украине:
- Moto G06 Power 4/256GB — 8 999 грн.
POCO C95 Pro
Новый доступный аппарат с плавным экраном на 120 Гц и батареей емкостью 7500 мАч. К сожалению, кроме АКБ, производитель сэкономил почти на всем из-за кризиса на рынке ОЗУ, но критерий автономности удовлетворен на 100%.
POCO C95 Pro получил 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600x720, адаптивной частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 825 нит и стеклом Gorilla Glass 7i. За быстродействие отвечает простоватый процессор MediaTek Helio G91 Ultra с графикой Mali-G52 MC2, 6 или 8 ГБ ОЗУ и хранилищем eMMC 5.1 до 256 ГБ. Телефон поставляется с прошивкой HyperOS 3 на базе ОС Android 16.
Сам аккумулятор на 7500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и реверсивной отдачи энергии на 22,5 Вт на другие гаджеты. На тыльной стороне размещен 50-мегапиксельный модуль со вспомогательным сенсором, а селфи-камера имеет разрешение 8 Мп. Аппарат весит 232 грамма, защищен по стандарту IP64, оснащен стереозвуком, чипом NFC и боковым сканером отпечатков пальцев.
Цены в Украине:
- POCO C95 Pro 6/128GB — 10 299 грн.
- POCO C95 Pro 8/256GB — 12 999 грн.
Motorola G57 Power
Сбалансированный долгожитель с четким экраном FHD+, чипом Qualcomm и приятным дизайном.
Модель оснащена 6,72-дюймовым экраном IPS LCD с разрешением 2400x1080, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит под стеклом Gorilla Glass 7i. Платформа смартфона включает 4-нм чипсет Snapdragon 6s Gen 4 с графикой Adreno, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Гаджет работает под управлением Android 16 с гарантированным переходом на Android 17.
За автономность Moto G57 Power отвечает батарея на 7000 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки. Тыльная камера объединяет 50-мегапиксельный датчик, способный писать видео в 1440p, плюс сверхширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера получила 8 Мп. Корпус толщиной 8,6 мм получил покрытие из экокожи, защищен по стандарту IP64 и сертификату прочности MIL-STD-810H. Смартфон поддерживает работу с eSIM.
Цена в Украине:
- Moto G57 Power 8/256GB — 11 499 грн.
Xiaomi REDMI Note 17
Крупный телефон с 7-дюймовым AMOLED-дисплеем и выносливой батареей на 7700 мАч.
Смартфон укомплектован 6,99-дюймовой панелью AMOLED с разрешением 2396x1080, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и стеклом Gorilla Glass 7i. Внутри REDMI Note 17 установлен 6-нм процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2 с видеоускорителем Adreno 610, 4 или 6 ГБ ОЗУ и накопителем UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ с поддержкой карт microSD. Прошивка — HyperOS 3 на базе Android 16.
Главным преимуществом Redmi Note 17 выступает аккумулятор емкостью 7700 мАч с 45-ваттной проводной зарядкой и реверсивным питанием на 22,5 Вт. В тестах батарея выдает почти 19 часов активной работы. Сзади установлен один 50-мегапиксельный модуль, а спереди — камера на 16 Мп. Аппарат весит 224 грамма, защищен от водяных струй по стандарту IP65 и имеет экранный сканер отпечатков пальцев.
Цены в Украине:
- Xiaomi REDMI Note 17 4/128GB — 11 499 грн.
- Xiaomi REDMI Note 17 6/256GB — 12 999 грн.
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Камерофон с сенсором на 200 Мп, OLED-экраном без вредного мерцания и батареей на 6580 мАч.
Телефон получил 6,83-дюймовый 12-битный AMOLED-дисплей с разрешением 2772x1280, частотой 120 Гц, безопасной частотой ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 3200 нит (замеры в авторежиме показали 1350 нит) под стеклом Gorilla Glass Victus 2. Аппаратная основа REDMI Note 15 Pro — чипсет MediaTek Helio G200 Ultra вместе с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 2.2 на 256 ГБ. В бенчмарке AnTuTu v10 модель набирает 414 497 баллов, что говорит о приличной скорости в повседневных задачах.
Основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией дополнена 8-Мп сверхширокоугольным объективом, а селфи-модуль имеет разрешение 32 Мп. Батарея емкостью 6580 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт и реверсивную зарядку на 18 Вт. Корпус имеет толщину 8 мм при весе 195 граммов, защищен по стандарту IP65 и оснащен подэкранным сканером и стереодинамиками Dolby Atmos.
Цена в Украине:
- Xiaomi REDMI Note 15 Pro 8/256GB — 12 999 грн.
Ранее сообщалось, кто делает самые классные Android-смартфоны. Эксперты составили рейтинг из 10 брендов от лучшего к худшему.