Бюджетний телефон Samsung на 7 років вперед: огляд Galaxy A18 4G (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A18 4G оснащений процесором Exynos 1610, має захист від вологи за стандартом IP64 та шість років значних оновлень Android.

Експерти GSMArena провели детальне тестування пристрою та з’ясували, наскільки виправдана покупка бюджетного смартфона з 4 ГБ оперативної пам’яті у 2026 році.

Характеристики Samsung Galaxy A18 4G

Дисплей: 6,7" Super AMOLED, 2340x1080, 90 Гц, скло Gorilla Glass 3

6,7" Super AMOLED, 2340x1080, 90 Гц, скло Gorilla Glass 3 Процесор: 5-нм Exynos 1610 (2 ядра Cortex-A78 по 2,4 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 по 2,0 ГГц), графічний процесор Mali-G68 MP4

5-нм Exynos 1610 (2 ядра Cortex-A78 по 2,4 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 по 2,0 ГГц), графічний процесор Mali-G68 MP4 Пам'ять: 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, накопичувач 64, 128 або 256 ГБ (UFS), слот для карт microSD (гібридний)

4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, накопичувач 64, 128 або 256 ГБ (UFS), слот для карт microSD (гібридний) Камери: основна 50 Мп (f/1.8, OIS, автофокус) + 5 Мп надширококутна + 2 Мп макро; фронтальна 13 Мп

основна 50 Мп (f/1.8, OIS, автофокус) + 5 Мп надширококутна + 2 Мп макро; фронтальна 13 Мп Акумулятор: 5000 мА·год, швидка дротова зарядка 25 Вт

5000 мА·год, швидка дротова зарядка 25 Вт Корпус: пластикова рама та задня панель, захист від пилу та бризок IP64, вага 196 г

пластикова рама та задня панель, захист від пилу та бризок IP64, вага 196 г Звук і зв'язок: гучний монодинамік, LTE 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0

гучний монодинамік, LTE 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0 ОС: Android 17 з оболонкою One UI 9 (6 років оновлень ОС, патчі до кінця жовтня 2032 року)

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Дисплей та апаратна платформа

Дисплей Super AMOLED діагоналлю 6,7 дюйма забезпечує чітке зображення з щільністю 385 ppi та частотою оновлення 90 Гц без адаптивного регулювання. Виміри показали 775 ніт в авторежимі на 75% площі та до 1099 ніт на невеликій 10% ділянці під сонцем. Мінімальна яскравість опускається до 1,8 ніт. Підтримки HDR немає, але сертифікат Widevine L1 дозволяє переглядати потокове відео у форматі Full HD. Захисне скло екрану спростили: замість торішнього Victus+ виробник встановив Gorilla Glass 3, яке легше дряпається під час повсякденного використання.

Дисплей Samsung Galaxy A18 4G Фото: gsmarena.com

Фірмовий чіп Exynos 1610 замінив попередній Helio G99 із Galaxy A17. Процесор практично не нагрівається і не знижує тактову частоту під навантаженням, набираючи в бенчмарку AnTuTu v11 скромні 609 489 балів. Однак телефон випускається виключно з 4 ГБ оперативної пам'яті. У 2026 році цього обсягу ледь вистачає для адекватної роботи інтерфейсу One UI 9, і підтримувати швидкість роботи системи протягом шести майбутніх версій Android цьому пристрою буде складно.

Камери та результати тестування акумулятора

Основна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією робить гарні денні знімки та непогано справляється вночі у спеціальному режимі. 2-кратне наближення працює як цифровий кріп з грубою деталізацією, а надширококутний модуль на 5 Мп і макрооб'єктив на 2 Мп дають посередній результат. Відео записується лише у форматі 1080p із частотою 30 кадрів на секунду, а стабілізація під час зйомки з рук залишає помітне тремтіння.

Тест акумулятора Samsung Galaxy A18 4G Фото: gsmarena.com

У тестах на витривалість акумулятор ємністю 5000 мА·год продемонстрував загальний результат активного використання — 13 годин 9 хвилин. Результати в окремих сценаріях:

Телефонні розмови: 36 годин 4 хвилини

36 годин 4 хвилини Відтворення відео: 17 годин 29 хвилин

17 годин 29 хвилин Веб-серфінг: 10 годин 38 хвилин

10 годин 38 хвилин Ігри: 7 годин 59 хвилин

Зарядка потужністю 25 Вт відновлює 29 % ємності за 15 хвилин і 48 % за півгодини. Повний цикл займає 1 годину 28 хвилин, при цьому після досягнення 80% заряду телефон знижує силу струму задля продовження терміну служби акумуляторних елементів. Адаптер живлення до комплекту не входить.

Смартфон Samsung Galaxy A18 4G Фото: gsmarena.com

Висновок експертів GSMArena

Samsung Galaxy A18 4G пропонує надійний базовий набір технічних характеристик: захист корпусу за стандартом IP64, приємний AMOLED-дисплей та рідкісну для недорогих телефонів шестирічну підтримку програмного забезпечення. Завдяки цьому телефон формально залишатиметься актуальним щонайменше 7 років. Однак на початку продажів телефон коштує невиправдано дорого. Наявність лише 4 ГБ оперативної пам'яті вже зараз відчувається як вузьке місце, а на ринку є безліч вигідніших альтернатив з екранами 120 Гц, стереодинаміками та швидкою зарядкою — включаючи торішній Galaxy A17 5G, Galaxy A27 та моделі конкурентів від Xiaomi й Honor.

Ця покупка має сенс лише за умови значних знижок або для користувачів, яким потрібен простий смартфон Samsung без високих вимог до ігор та швидкості роботи.

Переваги:

Якісна збірка корпусу та захист за стандартом IP64.

Хороший 90-Гц екран Super AMOLED для свого класу.

Надійний час автономної роботи.

Підтримка карт пам'яті microSD.

Функціональна оболонка One UI 9 та обіцянка шести великих оновлень ОС.

Хороші денні знімки на основну камеру та гідний нічний режим.

Якісні селфі.

Гучний динамік.

Холодний корпус і стабільна робота під навантаженням.

Недоліки:

Завищена ціна на початку, зважаючи на наявність сильніших конкурентів за ті самі гроші (особливо за версію на 256 ГБ).

Лише 4 ГБ оперативної пам'яті у всіх версіях, система працює повільно.

Відсутність стереодинаміків.

Запис відео обмежений форматом 1080p при 30 кадрів на секунду, слабка стабілізація основної камери.

Низька якість 2-кратного наближення, низька роздільна здатність ультраширококутної камери та марний 2-Мп макромодуль.

Samsung Galaxy A18 4G Фото: gsmarena.com

Ціни в Україні:

Samsung Galaxy A18 4G 4/128 ГБ — 12 599 грн.

— 12 599 грн. Samsung Galaxy A18 4G 8/256 ГБ — 19 999 грн.

Раніше повідомлялося про смартфони з потужним акумулятором та невисокою ціною. Доступні телефони брендів Motorola, Xiaomi, POCO та Redmi у 2026 році мають акумулятори ємністю від 6500 до 7700 мА·год, що дозволяє забути про зарядку на два-три дні. При цьому ціни на такі пристрої не перевищують 13 000 гривень.