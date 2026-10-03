Бюджетный телефон Samsung на 7 лет вперед: обзор Galaxy A18 4G (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A18 4G предлагает чип Exynos 1610, влагозащиту IP64 и шесть лет крупных обновлений Android.

Эксперты GSMArena провели подробное тестирование аппарата и выяснили, насколько оправдана покупка бюджетника с 4 ГБ оперативной памяти в 2026 году.

Характеристики Samsung Galaxy A18 4G

Дисплей: 6,7" Super AMOLED, 2340x1080, 90 Гц, стекло Gorilla Glass 3

6,7" Super AMOLED, 2340x1080, 90 Гц, стекло Gorilla Glass 3 Процессор: 5-нм Exynos 1610 (2 ядра Cortex-A78 по 2,4 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 по 2,0 ГГц), графика Mali-G68 MP4

5-нм Exynos 1610 (2 ядра Cortex-A78 по 2,4 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 по 2,0 ГГц), графика Mali-G68 MP4 Память: 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, накопитель 64, 128 или 256 ГБ (UFS), слот для карт microSD (гибридный)

4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, накопитель 64, 128 или 256 ГБ (UFS), слот для карт microSD (гибридный) Камеры: основная 50 Мп (f/1.8, OIS, автофокус) + 5 Мп сверхширокоугольная + 2 Мп макро; фронтальная 13 Мп

основная 50 Мп (f/1.8, OIS, автофокус) + 5 Мп сверхширокоугольная + 2 Мп макро; фронтальная 13 Мп Батарея: 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 25 Вт

5000 мАч, быстрая проводная зарядка 25 Вт Корпус: пластиковая рама и спинка, защита от пыли и брызг IP64, вес 196 г

пластиковая рама и спинка, защита от пыли и брызг IP64, вес 196 г Звук и связь: громкий монодинамик, LTE 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0

громкий монодинамик, LTE 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0 ОС: Android 17 с оболочкой One UI 9 (6 лет обновлений ОС, патчи до конца октября 2032 года)

Видео дня

Дисплей и аппаратная платформа

Дисплей Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма выдает четкую картинку с плотностью 385 ppi и частотой 90 Гц без адаптивной регулировки. Замеры показали 775 нит в авторежиме на 75% площади и до 1099 нит на небольшом 10% участке под солнцем. Минимальная яркость опускается до 1,8 нит. Поддержки HDR нет, но сертификат Widevine L1 позволяет смотреть потоковое видео в Full HD. Защитное стекло экрана упростили: вместо прошлогоднего Victus+ производитель поставил Gorilla Glass 3, которое легче царапается при повседневном использовании.

Дисплей Samsung Galaxy A18 4G Фото: gsmarena.com

Фирменный чип Exynos 1610 заменил прежний Helio G99 из Galaxy A17. Процессор практически не греется и не сбрасывает частоты под нагрузкой, набирая в бенчмарке AnTuTu v11 скромные 609 489 баллов. Однако телефон выходит строго с 4 ГБ оперативной памяти. В 2026 году этого объема впритык хватает для адекватной работы интерфейса One UI 9, и удерживать скорость системы на протяжении шести будущих версий Android аппарату будет сложно.

Камеры и результаты тестирования батареи

Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией делает хорошие дневные снимки и неплохо справляется ночью в специальном режиме. Приближение 2x работает как цифровой кроп с грубой детализацией, а сверхширокоугольный модуль на 5 Мп и макрообъектив на 2 Мп дают посредственный результат. Видео пишется только в 1080p при 30 кадрах в секунду, а стабилизация при съемке с рук оставляет заметную тряску.

Тест батареи Samsung Galaxy A18 4G Фото: gsmarena.com

В тестах выносливости аккумулятор на 5000 мАч показал общий результат активного использования 13 часов 9 минут. Результаты в отдельных сценариях:

Телефонные разговоры: 36 часов 4 минуты

36 часов 4 минуты Воспроизведение видео: 17 часов 29 минут

17 часов 29 минут Веб-серфинг: 10 часов 38 минут

10 часов 38 минут Игры: 7 часов 59 минут

Зарядка мощностью 25 Вт восполняет 29% емкости за 15 минут и 48% за полчаса. Полный цикл занимает 1 час 28 минут, при этом после 80% телефон сбрасывает силу тока ради долговечности ячеек. Адаптер питания в комплект не входит.

Смартфон Samsung Galaxy A18 4G Фото: gsmarena.com

Вердикт экспертов GSMArena

Samsung Galaxy A18 4G предлагает надежный базовый набор спецификаций: защиту корпуса IP64, приятный AMOLED-дисплей и редкую для недорогих телефонов шестилетнюю поддержку ПО. С ней телефон действительно формально будет актуален не меньше 7 лет. Однако на старте продаж телефон стоит неоправданно дорого. Наличие всего 4 ГБ оперативной памяти уже сейчас ощущается как узкое место, а на рынке есть масса более выгодных альтернатив с экранами 120 Гц, стереодинамиками и быстрой зарядкой — включая прошлогодний Galaxy A17 5G, Galaxy A27 и модели конкурентов от Xiaomi и Honor.

Покупка имеет смысл только при хороших скидках либо для пользователей, которым нужен простой смартфон Samsung без высоких требований к играм и скорости работы.

Преимущества:

Качественная сборка корпуса и защита IP64.

Хороший 90-Гц экран Super AMOLED для своего класса.

Надежное время автономной работы.

Поддержка карт памяти microSD.

Функциональная оболочка One UI 9 и обещание шести крупных обновлений ОС.

Хорошие дневные снимки на основную камеру и достойный ночной режим.

Качественные селфи-снимки.

Громкий динамик.

Холодный корпус и стабильная работа под нагрузкой.

Недостатки:

Завышенная цена на старте при наличии более сильных конкурентов за те же деньги (особенно за версию на 256 ГБ).

Всего 4 ГБ оперативной памяти во всех версиях, система ощущается неторопливой.

Отсутствие стереодинамиков.

Запись видео ограничена форматом 1080p при 30 fps, слабая стабилизация основной камеры.

Слабое качество приближения 2x, простое разрешение ультраширика и бесполезный 2-Мп макромодуль.

Samsung Galaxy A18 4G Фото: gsmarena.com

Цены в Украине:

Samsung Galaxy A18 4G 4/128GB — 12 599 грн.

— 12 599 грн. Samsung Galaxy A18 4G 8/256GB — 19 999 грн.

Ранее сообщалось про смартфоны с мощным аккумулятором и невысокой ценой. Доступные телефоны брендов Motorola, Xiaomi, POCO и Redmi в 2026 году предлагают аккумуляторы емкостью от 6500 до 7700 мАч, позволяя забыть о зарядке на два-три дня. При этом ценны на такие аппараты не превышают 13 000 гривен.