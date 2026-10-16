Samsung відмовиться від One UI у смартфонах Galaxy: яка ОС може її замінити (фото)

Samsung розглядає можливість відмови від бренду One UI на користь платформи під назвою Galaxy OS. Цей перехід може відбутися у 2028 році разом із виходом серії Galaxy S28.

Південнокорейський виробник уже розробляє оновлену архітектуру системи у співпраці з Google, пише SammyFans.

Навіщо Samsung замінює One UI на Galaxy OS

Практично всі головні конкуренти корейського бренду використовують у назвах своїх прошивок префікс OS. У Apple працює iOS, Xiaomi розвиває HyperOS, Oppo просуває ColorOS, а Vivo встановлює OriginOS. На цьому тлі бренд One UI виглядає винятком, асоціюючись виключно з графічною надбудовою, а не з самостійним операційним середовищем.

У 2028 році фірмовий інтерфейс Samsung відсвяткує десятирічний ювілей і досягне версії One UI 10. Компанія може використати цю дату як привід для ребрендингу прошивки, яка об’єднує смартфони, складні пристрої, планшети та смарт-годинники.

Видео дня

Інсайдери зазначають, що перехід на Galaxy OS не зводиться до простої зміни назви. Спільно з Google південнокорейський гігант готує глибоку перебудову базового коду ОС.

Головна мета цього релізу, за словами інсайдерів, — покращити загальний досвід взаємодії з системою.

Смартфон Samsung на базі One UI Фото: gsmarena.com

Історичний контекст та думка автора

Додам до цієї новини, що Samsung вже не вперше змінює позиціонування та брендинг фірмової оболонки. У першій половині 2010-х це був TouchWiz, який надавав пріоритет естетиці природи та ефектам води, але зазнав критики за надмірну роздутість, гальмування та надмірну кількість цікавих, але нішевих функцій. На зміну йому прийшла оболонка Grace UX у сумнозвісному Galaxy Note 7, а пізніше дебютувала більш досконала Samsung Experience.

Нарешті, сучасна One UI у своїй нинішній версії є досить функціональною і водночас не виглядає перевантаженою. Інтерфейс працює плавно та має інтуїтивно зрозуміле оформлення, хоча критикувати ще є що: наприклад, різні дублікати сервісів Google від Samsung, які займають пам’ять пристрою.

Проте саме завдяки One UI смартфони Samsung Galaxy вважаються еталоном стабільності програмного забезпечення. Що саме Samsung підготувала для Galaxy OS, дізнаємося вже через два роки.

З огляду на досвід останніх років, все, ймовірно, стане тільки краще.

Раніше повідомлялося, що 28 моделей Samsung уже отримують Android 17. Samsung прискорила запуск ОС Android 17 із оболонкою One UI 9. Нову прошивку вже отримують не лише флагмани, а й бюджетні телефони. Список уже тут.