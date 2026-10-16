Samsung избавится от One UI в смартфонах Galaxy: какая ОС может ее заменить (фото)

Samsung рассматривает отказ от бренда One UI в пользу платформы под названием Galaxy OS. Переход может состояться в 2028 году вместе с выходом серии Galaxy S28.

Южнокорейский производитель уже разрабатывает обновленную архитектуру системы в партнерстве с Google, пишет SammyFans.

Зачем Samsung меняет One UI на Galaxy OS

Практически все главные конкуренты корейского бренда используют в названиях своих прошивок приставку OS. У Apple работает iOS, Xiaomi развивает HyperOS, Oppo продвигает ColorOS, а Vivo устанавливает OriginOS. На этом фоне бренд One UI выглядит исключением, ассоциируясь исключительно с графической надстройкой, а не с самостоятельной операционной средой.

В 2028 году фирменный интерфейс Samsung отметит десятилетний юбилей и дойдет до версии One UI 10. Компания может использовать эту дату как повод для ребрендинга прошивки, объединяющей смартфоны, складные аппараты, планшеты и умные часы.

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Инсайдеры уточняют, что переход на Galaxy OS не сводится к простой смене названия. Совместно с Google южнокорейский гигант готовит глубокую перестройку базового кода ОС.

Главная цель релиза, по словам инсайдеров — улучшить общий опыт от взаимодействия с системой.

Смартфон Samsung на базе One UI Фото: gsmarena.com

Исторический контекст и мнение автора

Дополню новость тем, что Samsung уже не первый раз меняет позиционирование и брендинг фирменной оболочки. В первой половине 2010-х это был TouchWiz, который приоритизировал эстетику природы и эффекты воды, но был раскритикован за излишнюю раздутость, тормоза и чрезмерное количество интересных, но нишевых функций. Ему на смену пришла оболочка Grace UX в печально известном Galaxy Note 7, а позже дебютировала более отполированная Samsung Experience.

Наконец, современная One UI в своей теперешней итерации весьма функциональна и в то же время не выглядит перегруженной. Интерфейс работает плавно и оформлен интуитивно, хотя критиковать еще есть что: например, различные дубликаты сервисов Google от Samsung, занимающие память устройства.

Тем не менее именно благодаря One UI смартфоны Samsung Galaxy считаются эталонными по части стабильности софта. Что конкретно Samsung приготовила в Galaxy OS, узнаем уже через два года.

Учитывая опыт последних лет, все наверняка станет только лучше.

Ранее сообщалось, что 28 моделей Samsung уже получают Android 17. Samsung ускорила запуск ОС Android 17 с оболочкой One UI 9. Свежую прошивку уже получают не только флагманы, но и бюджетные телефоны. Список уже здесь.