OnePlus 16 не буде доступний у всіх країнах: які флагмани можуть його замінити (фото)

До списку найкращих альтернатив увійшли моделі Motorola Signature 27, RedMagic 12 Pro та Samsung Galaxy S27.

Незважаючи на те, що OnePlus 16 має вражаючі технічні характеристики, у деяких країнах він не продаватиметься, тому шанувальникам бренду доведеться звернути увагу на флагмани інших виробників, пише bgr.com.

Motorola Signature 27

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: thegadgetflow.com

Наразі з офіційних повідомлень компанії відомо, що Motorola Signature 27 отримає чіпсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, систему охолодження з випарною камерою та термопасту з додаванням алмазної крихти, 200-мегапіксельну перископічну телекамеру, а також ще одну 50-мегапіксельну камеру на базі сенсора Sony Lytia 910.

Крім того, заявлено про "ефект занурення" під час відтворення звуку, налаштованого фахівцями Bang & Olufsen. Пристрій також викликав великий інтерес серед ентузіастів, які приділяють особливу увагу безпеці: розробники GrapheneOS підтвердили, що працюють над версією своєї модифікації Android для Signature 27. Це сталося незабаром після того, як вони оголосили про надання 7-річної програмної підтримки для нових смартфонів Motorola. Більш детальна інформація від Motorola очікується в листопаді.

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Samsung Galaxy S27

Рендер смартфонів Samsung Galaxy S27 Фото: Скриншот

Окрім Signature 27, очікується, що компанія Samsung оснастить свою майбутню серію Galaxy S27 процесорами Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 та/або Snapdragon 8 Elite Gen 6. Відомий галузевий блогер Ice Universe у соціальній мережі X зазначає, що в США та Китаї смартфони працюватимуть на базі рішень Snapdragon, тоді як у більшості країн Європи та деяких регіонах Азії моделі Galaxy S27, S27+ та новий S27 Pro отримають фірмовий чіпсет Exynos 2700.

Наразі немає чіткої інформації щодо того, який процесор буде встановлено в S27 Ultra, тому залишається загадкою, як OnePlus 16 покаже себе у порівнянні з будь-якою з моделей цієї лінійки.

RedMagic 12 Pro

Смартфон RedMagic 12 Pro Фото: Скриншот

Смартфон RedMagic 12 Pro+ дебютував у Китаї 15 жовтня. За своїми технічними характеристиками пристрій здатний скласти конкуренцію OnePlus 16: він оснащений процесором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, збільшеним 6,85-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення 185 Гц, акумулятором ємністю 8400 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 120 Вт, а також потужною бездротовою зарядкою на 80 Вт. Крім того, смартфон отримав до 16 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR5T.

Замість гонитви за мегапікселями (наприклад, встановлення 200-мегапіксельних сенсорів) компанія вирішила обмежитися двома 50-мегапіксельними камерами на задній панелі. Що набагато важливіше для цільової аудиторії, RedMagic оснастила пристрій високочутливими тригерами (кнопками на бічній грані) та повноцінною системою охолодження, що включає рідинне охолодження, випарну камеру, потужний вентилятор і теплопровідні матеріали на основі графена.

3 листопада RedMagic оголосить ціни та терміни виходу моделі 12 Pro на світовий ринок.