З'явилася зарядна станція Bluetti Apex 200 ємністю 2,56 кВт·год: що про неї відомо (фото)

Компанія Bluetti відкрила ранній доступ до Apex 200 — універсальної портативної зарядної станції, призначеної для аварійного електропостачання будинку.

Нова зарядна станція Apex 200 дає користувачам можливість розпочати з базового резервного джерела живлення для дому та поступово збільшувати ємність у міру зростання потреб у електроенергії, повідомляє компанія у своєму прес-релізі.

Характеристики Bluetti Apex 200

Пристрій оснащений літій-залізо-фосфатним (LFP) акумулятором ємністю 2560 Вт·год і забезпечує вихідну потужність змінного струму від 3,2 до 3,6 кВт (до 3,6 кВт за певних умов). Завдяки можливості підключення додаткових батарей ємність одного блоку можна збільшити до 33,28 кВт·год, а при паралельному з'єднанні трьох пристроїв — досягти вихідної потужності 6 кВт і загальної ємності близько 100 кВт·год.

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Apex 200 поєднує велику ємність, потужність і можливість розширення в елегантному корпусі вагою 27 кг. Станція оснащена 10 вихідними портами, включаючи чотири "розумні" розетки змінного струму з індивідуальним керуванням, спеціалізований роз’єм TT-30R для автодомів та порт Anderson (12 В / 30 А), що забезпечує широкі можливості використання.

Зарядка Bluetti Apex 200 Фото: Bluetti

Які пристрої може живити Apex 200

У якості базового резервного джерела живлення Apex 200 забезпечує вихідну потужність 3,2 кВт, що дозволяє підтримувати роботу ключових пристроїв (розрахованих на 120 В), таких як холодильники, системи освітлення, Wi-Fi-роутери та обладнання для зв’язку. Підключення додаткових акумуляторних блоків серій B300K або B500K дозволяє збільшити час автономної роботи під час тривалих відключень електроенергії; при максимальному розширенні ємність однієї системи може досягати 33,28 кВт·год. Для більш масштабних завдань можна об’єднати до трьох систем Apex 200 (кожна — у максимальній конфігурації) за допомогою модуля HUB A1. У такій конфігурації вихідна потужність становитиме до 6 кВт, а загальна ємність — близько 100 кВт·год.

Опитування Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції? Опитування відкрите до Ціна Ємність (Вт·год) та потужність (Вт) Швидкість заряджання самої станції Вага та габарити Кількість та типи роз'ємів (USB, розетки 220 В) Бренд та відгуки Можливість підключення сонячних панелей Інші Голосувати

У разі тривалих відключень електроенергії система підтримує зарядку від сонячних панелей (потужністю до 3000 Вт), що допомагає поповнити запас енергії та подовжити час роботи. Крім того, в Apex 200 реалізовано чотири "розумні" розетки змінного струму з незалежним керуванням. Через додаток Bluetti користувачі можуть дистанційно вмикати та вимикати кожну розетку, налаштовувати розклад або задавати параметри роботи залежно від рівня заряду акумулятора (SOC), що дозволяє ефективно розподіляти доступну енергію між найважливішими споживачами.

Компанія поки що не оголосила вартість зарядної станції. Ціну оголосять 5 листопада — у день офіційного запуску Apex 200 у США.

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