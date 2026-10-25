Чіп Exynos 2700 виявився потужнішим за топовий Snapdragon: що показали тести

Новий процесор Samsung Exynos 2700 продемонстрував несподівану перевагу над флагманським чіпсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 у внутрішніх бенчмарках. Відрив у багатоядерних тестах та графіці сягнув 15–20 %.

Результати тестування з посиланням на південнокорейські джерела наводить профільне видання SamMobile.

Geekbench та графік

Інженери Samsung провели вимірювання в Китаї, обравши за конкурента смартфон Xiaomi 18 Pro Max — один із перших комерційних пристроїв на базі чіпа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

У тесті Geekbench 6.5 процесор Exynos 2700 набрав близько 13 000 балів у багатоядерному тесті, тоді як показник чіпа Qualcomm склав близько 11 000 балів (різниця — близько 20 %). У версії тесту Geekbench 7.0 корейський процесор зберіг перевагу на рівні 15%. Графічний прискорювач Exynos також показав результат на 20% вищий, ніж відеочіп Adreno у платформі Snapdragon.

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У яких смартфонах з’явиться Exynos 2700

Опубліковані дані отримано на етапі внутрішніх тестів і поки що не підтверджено незалежними випробуваннями. Як поведеться чіпсет у реальних умовах під час тривалого нагрівання та наскільки економно він витрачатиме заряд акумулятора, стане зрозуміло лише після виходу серійних пристроїв.

За інформацією джерел, Samsung планує використовувати Exynos 2700 у більшості базових моделей Galaxy S27 та Galaxy S27+ по всьому світу. Версія Galaxy S27 Pro отримає цей процесор лише в окремих регіонах, а топовий флагман Galaxy S27 Ultra буде оснащений чіпом Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 для всіх світових ринків.

Раніше стали відомі ємності акумуляторів Galaxy S27 Pro та S27 Ultra. Майбутні флагмани Samsung Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra можуть здивувати своїми акумуляторами.