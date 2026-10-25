Чип Exynos 2700 оказался мощнее топового Snapdragon: что показали тесты

Новый процессор Samsung Exynos 2700 показал неожиданное преимущество над флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 во внутренних бенчмарках. Разрыв в многоядерных тестах и графике достиг 15-20%.

Результаты тестирования со ссылкой на южнокорейские источники приводит профильное издание SamMobile.

Geekbench и графика

Инженеры Samsung провели замеры в Китае, взяв в качестве соперника смартфон Xiaomi 18 Pro Max — один из первых коммерческих аппаратов на базе чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

В бенчмарке Geekbench 6.5 процессор Exynos 2700 набрал около 13 000 баллов в многоядерном тесте, тогда как показатель чипа Qualcomm составил около 11 000 очков (разница около 20%). В версии теста Geekbench 7.0 корейский процессор удержал преимущество на уровне 15%. Графический ускоритель Exynos также показал результат на 20% выше, чем видеочип Adreno в платформе Snapdragon.

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В каких смартфонах появится Exynos 2700

Опубликованные цифры получены на этапе внутренних тестов и пока не подтверждены независимыми испытаниями. Как поведет себя чипсет в реальных условиях при длительном нагреве и насколько экономно он расходует батарею, станет понятно только после выхода серийных устройств.

По информации источников, Samsung планирует использовать Exynos 2700 в большинстве базовых моделей Galaxy S27 и Galaxy S27+ по всему миру. Версия Galaxy S27 Pro получит этот процессор лишь в отдельных регионах, а топовый флагман Galaxy S27 Ultra оснастят чипом Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 для всех мировых рынков.

Ранее были раскрыты емкости батарей Galaxy S27 Pro и S27 Ultra. Будущие флагманы Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra могут удивить аккумуляторами.