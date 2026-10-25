Новый уровень автономности: раскрыты емкости батарей Galaxy S27 Pro и S27 Ultra

Будущие флагманы Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra могут удивить аккумуляторами. Вот что раскрыла база данных европейского регулятора TUV Rheinland.

Подробности сообщает издание Gizmochina.

Аккумуляторы в линейке Galaxy S27

Ранее снимки батарей уже мелькали в корейских реестрах, но маркировку на них было сложно разобрать. Но новая сертификация содержит точные цифры:

Galaxy S27 Ultra (элемент EB-BS958DBY): номинальная емкость — 5534 мАч, типичная — ровно 5700 мАч. Это дает прибавку около 14% по сравнению со стандартными 5000 мАч у прошлых поколений Ultra.

номинальная емкость — 5534 мАч, типичная — ровно 5700 мАч. Это дает прибавку около 14% по сравнению со стандартными 5000 мАч у прошлых поколений Ultra. Galaxy S27 Pro (элемент EB-BS957CBY): номинал равен 5087 мАч, а заявленная типичная емкость составит 5240 мАч.

Поставщиком аккумуляторов для обоих аппаратов выступает компания Zhuhai CosMX Power. В документах также указана поддержка проводной зарядки мощностью 60 Вт — этот параметр остался на уровне прошлого года.

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Увеличить запас энергии без утолщения корпуса помог переход на кремний-углеродный состав ячеек. Такую структуру Samsung уже применила в гибком флагмане Galaxy Z Fold 8 Ultra. В связке с новыми энергоэффективными процессорами эти батареи должны обеспечить аппаратам ощутимый прирост времени работы.

Предварительные рендеры Samsung Galaxy S27 Pro и S27 Ultra Фото: gizmochina.com

Контекст: почему это шаг вперед для Samsung

Глядя на батареи емкостью 7000 мАч и выше в китайских флагманах (OnePlus, Xiaomi, OPPO и так далее), многие задавались вопросом: почему Samsung столь консервативна и до сих пор ставила стандартные 5000 мАч?

Тут сложилось несколько факторов. Во-первых, после истории со взрывами Galaxy Note 7 компания крайне осторожно подходит ко всем новым аккумуляторным технологиям и ставит безопасность превыше емкости. В случае с кремниевыми анодами возможность разбухания или сниженного срока жизни батареи— реальные риски.

Но кремниево-углеродные АКБ становятся стандартом отрасли, и многие производители доказали их надежность. Оставаться позади конкурентов слишком долго становится нецелесообразно. Так что Samsung постепенно повышает емкости аккумуляторов в своих флагманах. Учитывая то, что даже линейка Galaxy S26 показывала хорошие результаты по автономности благодаря оптимизации, теперь, в 2027 году даже с относительно скромной прибавкой время работы телефонов должно повыситься очень значительно.

Что еще известно про серию Galaxy S27?

Ранее инсайдеры сообщали, что впервые за много лет в смартфонах изменится дизайн задней панели, а вместо четырех камер сзади останутся три. Но это будет скорее плюс, поскольку исчезнет устаревший 10-Мп телефото (3x), а ключевые фотосенсоры обновят. Также есть вероятность, что смартфоны, включая версию Ultra, будут базироваться на фирменных процессорах Exynos.

Презентация серии Galaxy S27 ожидается в конце января или начале февраля 2027 года.

Также Фокус писал, что доступный телефон Galaxy A08 5G близится к выходу. Релиз новинки ожидается в начале следующего года, хотя достойные альтернативы доступны в продаже уже сейчас. Рассказываем, какие.