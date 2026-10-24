Самый доступный телефон Samsung: Galaxy A08 5G близится к выходу (фото)
Samsung готовит новый недорогой смартфон А-серии — Galaxy A08 5G. Аппарат уже прошел регистрацию в международной базе данных IMEI.
Релиз новинки ожидается в феврале 2027 года, пишет SamMobile.
Что известно про Galaxy A08 5G
Появление телефона в базе IMEI подтверждает, что разработка находится на финальном этапе. Точных параметров производитель пока не раскрывает, но аппарат почти наверняка повторит базовую 4G-модель. Главное, что поменяется — процессор. Базовый 4G-чип Helio G99 заменят на аналог с 5G-модемом. Не исключено, что сам по себе чипсет будет чуть лучше и быстрее, но пока сказать сложно.
В Украине 5G сетей еще не развернули в любом случае, поэтому если не хотите ждать, проинформируем, что у Samsung уже есть бюджетные телефоны той же серии, что и A08 5G. Ниже рассказываем, что это за девайсы и в чем разница.
Альтернативы, которые можно купить сейчас: Galaxy A07s и A08 4G
В украинских магазинах уже продаются модели со схожими возможностями, но между ними есть важные отличия.
Базовый Samsung Galaxy A07s получил 6,7-дюймовый PLS LCD-экран с разрешением 1600x720 и плавной частотой 90 Гц. Внутри установлен 6-нм чипсет MediaTek Helio G99+ с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Сзади — камера на 50 Мп, а за питание отвечает батарея на 5000 мАч с 25-ваттной зарядкой. Корпус защищен от брызг по стандарту IP54, а из коробки идет Android 16.
А вот Samsung Galaxy A08 4G стоит немного дороже, но предлагает три весомых апгрейда:
- Батарея 6000 мАч: заметно лучше автономность.
- Защита IP64: корпус чуть лучше изолирован от пыли;
- Свежий софт: телефон поставляется сразу с Android 17 и новой оболочкой One UI 9.
При этом оба телефона получать шесть крупных обновлений ОС (на протяжении 6 лет), обладают разъемом 3,5 мм для наушников и поддерживают карты памяти microSD.
Цены в Украине:
- Samsung Galaxy A07s 4/128GB — 9 699 грн.
- Samsung Galaxy A08 4G 4/128GB — 10 699 грн.
Так что присмотреть себе неплохой телефон Samsung в ультрабюджетной серии A0 можно уже сейчас. A08 4G (в наших магазинах подписан как просто Galaxy A08) — чуть более новое предложение с лучшей АКБ, но и A07s по всяком случае по быстродействию и основным параметрам мало отличается.
Ранее сообщалось, что Samsung обновила популярные бюджетные смартфоны до Android 17. One UI 9 на базе Android 17 появилась не только на флагманах — вот недорогие телефоны А-серии, на которые распространяется апдейт.
Также Фокус писал про 5 смартфонов Samsung Galaxy, которые будут получать поддержку ПО до 2029 года. Героями рейтинга стали модели Samsung Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy A15, Galaxy A06 5G и Samsung Galaxy XCover 7.