Найдоступніший телефон Samsung: Galaxy A08 5G наближається до виходу (фото)

Samsung готує новий недорогий смартфон серії А — Galaxy A08 5G. Пристрій уже зареєстровано в міжнародній базі даних IMEI.

Вихід нової моделі очікується у лютому 2027 року, пише SamMobile.

Що відомо про Galaxy A08 5G

Поява телефону в базі IMEI підтверджує, що розробка перебуває на завершальному етапі. Точних параметрів виробник поки що не розкриває, але пристрій майже напевно повторюватиме базову 4G-модель. Головне, що зміниться, — це процесор. Базовий 4G-чіп Helio G99 замінять на аналог із 5G-модемом. Не виключено, що сам по собі чіпсет буде трохи кращим і швидшим, але поки що сказати складно.

В Україні мережі 5G поки що не розгорнуто, тож якщо не хочете чекати, повідомляємо, що у Samsung вже є бюджетні телефони тієї ж серії, що й A08 5G. Нижче розповідаємо, що це за пристрої та у чому різниця.

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Samsung Galaxy A07s вже у продажу Фото: gsmarena.com

Альтернативи, які можна придбати зараз: Galaxy A07s та A08 4G

В українських магазинах уже продаються моделі зі схожими можливостями, але між ними є важливі відмінності.

Базова модель Samsung Galaxy A07s оснащена 6,7-дюймовим PLS LCD-екраном із роздільною здатністю 1600x720 та плавною частотою оновлення 90 Гц. Усередині встановлено 6-нм чіпсет MediaTek Helio G99+ з 4 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 ГБ. Ззаду — камера на 50 Мп, а за живлення відповідає батарея на 5000 мА·год із 25-ватним зарядним пристроєм. Корпус захищений від бризок за стандартом IP54, а з коробки йде Android 16.

А ось Samsung Galaxy A08 4G коштує трохи дорожче, але пропонує три суттєві покращення:

Акумулятор 6000 мА·год: автономність помітно краща.

автономність помітно краща. Захист IP64: корпус трохи краще захищений від пилу;

корпус трохи краще захищений від пилу; Нове програмне забезпечення: телефон постачається одразу з Android 17 та новою оболонкою One UI 9.

Дизайн Samsung Galaxy A08 ідентичний попереднім моделям, але є внутрішні вдосконалення Фото: Samsung

При цьому обидва телефони отримуватимуть шість великих оновлень ОС (протягом 6 років), мають роз’єм 3,5 мм для навушників і підтримують картки пам’яті microSD.

Ціни в Україні:

Samsung Galaxy A07s 4/128 ГБ — 9 699 грн.

— 9 699 грн. Samsung Galaxy A08 4G 4/128 ГБ — 10 699 грн.

Тож вже зараз можна підібрати собі непоганий телефон Samsung із ультрабюджетної серії A0. A08 4G (у наших магазинах позначений просто як Galaxy A08) — трохи новіша модель із кращим акумулятором, але й A07s, принаймні за швидкістю роботи та основними параметрами, мало чим відрізняється.

Раніше повідомлялося, що Samsung оновила популярні бюджетні смартфони до Android 17. One UI 9 на базі Android 17 з’явилася не лише на флагманах — ось недорогі телефони серії А, на які поширюється оновлення.

Також Фокус писав про 5 смартфонів Samsung Galaxy, які отримуватимуть підтримку програмного забезпечення до 2029 року. Лідерами рейтингу стали моделі Samsung Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy A15, Galaxy A06 5G та Samsung Galaxy XCover 7.