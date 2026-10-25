Новий рівень автономності: оприлюднено ємність акумуляторів Galaxy S27 Pro та S27 Ultra

Майбутні флагмани Samsung Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra можуть здивувати своїми акумуляторами. Ось що виявила база даних європейського регулятора TUV Rheinland.

Подробиці повідомляє видання Gizmochina.

Акумулятори в лінійці Galaxy S27

Раніше знімки батарей уже з’являлися в корейських реєстрах, але маркування на них було важко розібрати. Однак у новій сертифікації наведено точні цифри:

Galaxy S27 Ultra (артикул EB-BS958DBY): номінальна ємність — 5534 мА·год, типова — рівно 5700 мА·год. Це дає приріст близько 14% порівняно зі стандартними 5000 мА·год у попередніх поколіннях Ultra.

номінальна ємність — 5534 мА·год, типова — рівно 5700 мА·год. Це дає приріст близько 14% порівняно зі стандартними 5000 мА·год у попередніх поколіннях Ultra. Galaxy S27 Pro (акумулятор EB-BS957CBY): номінальна ємність становить 5087 мА·год, а заявлена типова ємність — 5240 мА·год.

Постачальником акумуляторів для обох пристроїв є компанія Zhuhai CosMX Power. У документах також зазначено підтримку дротової зарядки потужністю 60 Вт — цей параметр залишився на рівні минулого року.

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Збільшити запас енергії без потовщення корпусу допоміг перехід на кремній-вуглецевий склад елементів. Таку структуру компанія Samsung уже застосувала у гнучкому флагмані Galaxy Z Fold 8 Ultra. У поєднанні з новими енергоефективними процесорами ці батареї мають забезпечити пристроям відчутне збільшення часу роботи.

Попередні рендери Samsung Galaxy S27 Pro та S27 Ultra Фото: gizmochina.com

Контекст: чому це крок уперед для Samsung

Дивлячись на акумулятори ємністю 7000 мА·год і більше у китайських флагманах (OnePlus, Xiaomi, OPPO тощо), багато хто задавався питанням: чому Samsung така консервативна і досі встановлює стандартні 5000 мА·год?

Тут зіграло роль кілька факторів. По-перше, після інциденту з вибухами Galaxy Note 7 компанія надзвичайно обережно ставиться до всіх нових акумуляторних технологій і ставить безпеку вище за ємність. У випадку з кремнієвими анодами можливість розбухання або скорочення терміну експлуатації батареї — це реальні ризики.

Однак кремнієво-вуглецеві акумулятори стають стандартом галузі, і багато виробників довели їхню надійність. Занадто довго відставати від конкурентів стає недоцільним. Тож Samsung поступово збільшує ємність акумуляторів у своїх флагманах. З огляду на те, що навіть лінійка Galaxy S26 демонструвала хороші результати щодо автономності завдяки оптимізації, тепер, у 2027 році, навіть із відносно невеликим приростом час роботи телефонів має значно збільшитися.

Що ще відомо про серію Galaxy S27?

Раніше інсайдери повідомляли, що вперше за багато років у смартфонах зміниться дизайн задньої панелі, а замість чотирьох камер ззаду залишиться три. Але це буде скоріше плюсом, оскільки зникне застарілий 10-мегапіксельний телеоб'єктив (3x), а основні фотосенсори оновять. Також існує ймовірність, що смартфони, включаючи версію Ultra, базуватимуться на фірмових процесорах Exynos.

Презентація серії Galaxy S27 очікується наприкінці січня або на початку лютого 2027 року.

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