POCO X8s представлено глобально: компактний смартфон з акумулятором 6330 мА·год (фото)

На світовому ринку з'явився POCO X8s із 6,35-дюймовим дисплеєм та потужним акумулятором. Яким виявився цей смартфон?

Пристрій отримав потрійну камеру з телеоб'єктивом і підтримує швидку зарядку. Про вихід на ринок та ціни повідомляє GSMArena. Фокус доповнює цю новину аналізом позиціонування POCO X8s.

Технічні характеристики POCO X8s

Особливістю смартфона стали компактні розміри: 6,35-дюймовий дисплей LTPO AMOLED із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц оточений симетричними рамками шириною всього 1,18 мм. Пікова яскравість панелі сягає 3500 ніт.

У екран POCO X8s вбудовано швидкий ультразвуковий сканер відбитків пальців. Корпус пристрою захищений від пилу та води відповідно до стандарту IP68.

Смартфон побудований на базі процесора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Доступні версії з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ. Встановлено ОС Android 16 із прошивкою HyperOS 3.

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POCO X8s: особливості дисплея та ціни Фото: POCO

Задня камера POCO X8s складається з трьох модулів:

Основний сенсор: 50 Мп Light Fusion 800;

Телеоб'єктив: 50 Мп для оптичного наближення;

Надширококутний датчик: 8 Мп;

Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 6330 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт. Телефон також оснащений модулями Wi-Fi 6, 5G та чіпом NFC для безконтактних платежів.

Основні характеристики POCO X8s Фото: POCO

Ціни:

POCO X8s 8/256 ГБ — 399 доларів (близько 18 200 грн на момент початку продажів).

— 399 доларів (близько 18 200 грн на момент початку продажів). POCO X8s 12/512 ГБ — 499 доларів (близько 22 800 грн).

Телефон випускається у синьому, чорному та білому кольорах.

Кому підійде POCO X8s: думка експерта

POCO X8s — досить цікавий смартфон у цій лінійці бренду. Примітна особливість — мініатюрний дисплей розміром 6,35 дюйма, який практично не зустрічається у мейнстрімних телефонах середнього класу. З огляду на те, що типова діагональ для смартфонів серії X8 становить 6,6–6,83 дюйма, POCO X8s здатний привабити поціновувачів мініатюрних розмірів.

В інших аспектах теж є свої переваги. Головна з них — потрійна камера, що включає не лише стандартний набір із основного та надширококутного модулів, а й телеоб'єктив на 50 Мп. Навіть у POCO X8 Pro Max, який позиціонується вище, встановлена простіша подвійна камера. Тож якщо вам потрібен оптичний зум і зручний спосіб знімати портрети, X8s забезпечує більш функціональні можливості для фотозйомки.

Кольори та дизайн POCO X8s: зовнішній вигляд смартфона нагадує POCO F8 Pro Фото: POCO

Не зникла й фірмова ємна батарея з швидкою зарядкою, а продуктивність Snapdragon 7 Gen 4, хоч і не претендує на флагманський рівень, є достатньо високою для середнього сегмента. У багато ігор можна буде грати з комфортом, якщо вибрати помірні налаштування, а повсякденна швидкість роботи не повинна розчарувати.

Отже, POCO X8s — більш збалансоване рішення, ніж, наприклад, POCO X8 Pro та X8 Pro Max, у яких основний акцент зроблено на продуктивність. Телефон посів проміжну позицію між Pro-субфлагманами та POCO X8, найдешевшим смартфоном цієї лінійки, який має великий дисплей і акумулятор на 8340 мА·год, але процесор — значно слабший.

Головний недолік X8s, який помітний на момент виходу на ринок, — це, мабуть, ціна, яка могла б бути нижчою. Але, з огляду на реалії ринку, судячи з усього, навіть POCO складно утримувати те вигідне співвідношення ціни та якості, за яке бренд свого часу полюбили.

Початкова ціна у 400 доларів еквівалентна приблизно 18 тисячам гривень. При цьому слід враховувати, що ця вартість вказана як рання знижкова пропозиція. Будемо чекати на появу POCO X8s в асортименті українських ритейлерів, а також стежити за оглядами та тестами смартфона, щоб винести остаточний вердикт.

POCO X8 Pro: досить цікава альтернатива POCO X8s Фото: Reddit

Альтернатива, яку можна придбати зараз: POCO X8 Pro

Якщо ж вас цікавить аналог із потужнішим процесором і порівнянною ціною, варто звернути увагу на POCO X8 Pro. За стартову ціну 20 999 грн (POCO X8 Pro 8/256 ГБ) ви отримуєте AMOLED-дисплей розміром 6,6 дюйма, чіп Dimensity 8500 Ultra та акумулятор на 6500 мА·год. Детальніше про переваги та недоліки POCO X8 Pro розповідаємо в цьому матеріалі.

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