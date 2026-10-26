POCO X8s представлен глобально: компактный телефон с батареей 6330 мАч (фото)

На глобальном рынке вышел POCO X8s c дисплеем на 6,35 дюйма и большой батареей. Каким получился смартфон?

Аппарат получил тройную камеру с телевиком и поддерживает шуструю зарядку. Про релиз и цены сообщает GSMArena. Фокус дополняет новость осмыслением позиционирования POCO X8s.

Спецификации POCO X8s

Особенностью смартфона стали скромные размеры: 6,35-дюймовый дисплей LTPO AMOLED с разрешением 1.5K и частотой развертки 120 Гц окружен симметричными рамками шириной всего 1,18 мм. Пиковая яркость панели достигает 3500 нит.

В экран POCO X8s встроен быстрый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Корпус устройства защищен от пыли и воды по стандарту IP68.

Телефон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Доступны версии с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 либо 512 ГБ. Предустановлена ОС Android 16 с прошивкой HyperOS 3.

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POCO X8s: особенности дисплея и цены Фото: POCO

Тыльная камера POCO X8s. состоит из трех модулей:

Основной сенсор: 50 Мп Light Fusion 800;

Телеобъектив: 50 Мп для оптического приближения;

Сверхширокоугольный датчик: 8 Мп;

Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

За автономность смартфона отвечает батарея емкостью 6330 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Телефон также оснащен модулями Wi-Fi 6, 5G и чипом NFC для бесконтактных платежей.

Главные параметры POCO X8s Фото: POCO

Цены:

POCO X8s 8/256GB — $399 (около 18 200 грн на старте продаж).

— $399 (около 18 200 грн на старте продаж). POCO X8s 12/512GB — $499 (около 22 800 грн).

Телефон выходит в синем, черном и белом цветах.

Кому подойдет POCO X8s: мнение эксперта

POCO X8s — достаточно интересный смартфон в этой линейке бренда. Примечательная фишка — миниатюрный дисплей на 6.35 дюйма, который практически не встречается в мейнстримных телефонах среднего класса. Учитывая, что типичная диагональ для смартфонов серии X8 — это 6,6–6,83 дюйма, POCO X8s способен привлечь ценителей миниатюрных размеров.

В других аспектах тоже есть свои козыри. Главный из них — тройная камера, включающая не только стандартный набор из главного и сверхширокоугольного модулей, но и телефото на 50 Мп. Даже в POCO X8 Pro Max, который позиционируется выше, установлена более простая двойная камера. Так что, если вам нужен оптический зум и удобный способ снимать портреты, X8s обеспечивает более функциональные фотовозможности.

Цвета и дизайн POCO X8s: внешний вид смартфона напоминает POCO F8 Pro Фото: POCO

Никуда не делась и фирменная емкая батарея с быстрой зарядкой, а производительность Snapdragon 7 Gen 4, пусть и не претендует на флагманский уровень, достаточно сильна для среднего сегмента. Во многие игры можно будет играть с комфортом, если выставить умеренные настройки, а повседневная скорость работы не должна разочаровать.

Таким образом POCO X8s — более сбалансированное решение, нежели те же POCO X8 Pro и X8 Pro Max, где упор сделан в основном на производительность. Телефон занял промежуточную позицию между Pro-субфлагманами и POCO X8, самым недорогим смартфоном этой линейки, где установлен большой дисплей и батарея на 8340 мАч, но процессор — значительно слабее.

Ключевой недостаток X8s, который заметен на момент релиза — это, пожалуй, цена, которая могла быть ниже. Но, учитывая реалии рынка, судя по всему, даже POCO сложно удерживать то выгодное соотношение цены и качества, за которое бренд в свое время полюбили.

Начальная цена в 400 долларов эквивалентна примерно 18 тысячам гривен. И надо учитывать, что эта стоимость указана как раннее скидочное предложение. Будем ожидать появления POCO X8s в ассортименте украинских ритейлеров, а также мониторить обзоры и тесты смартфона, чтобы вынести финальный вердикт.

POCO X8 Pro: достаточно интересная альтернатива POCO X8s Фото: Reddit

Альтернатива, которую можно купить сейчас: POCO X8 Pro

Если же вас интересует аналог с более мощным процессором и сопоставимой ценой, стоит обратить внимание на POCO X8 Pro. По стартовой цене в 20 999 грн (POCO X8 Pro 8/256 GB) вы получаете AMOLED-дисплей на 6,6 дюйма, чип Dimensity 8500 Ultra и АКБ на 6500 мАч. Детальнее о преимуществах и недостатках POCO X8 Pro рассказываем в этом материале.

Также Фокус писал про бюджетные смартфоны с большим объемом памяти до 512 ГБ.