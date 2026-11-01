Глобальна версія HyperOS 4 на базі Android 17: які смартфони Xiaomi та POCO отримають оновлення

Xiaomi готує глобальний реліз HyperOS 4 на базі ОС Android 17. У мережі з’явився перелік смартфонів брендів Xiaomi, Redmi та POCO, для яких уже тестуються перші міжнародні збірки.

Наразі виробник офіційно підтвердив лише список учасників міжнародного бета-тестування, а повний перелік моделей склали на основі прошивок, знайдених на серверах компанії, пише TechPP.

Статус випуску та офіційна бета-версія

У Китаї стабільна версія HyperOS 4 почала виходити в середині жовтня, а найновіші пристрої серій Xiaomi 18 та Redmi K100 отримують її вже з коробки. Точний графік глобального релізу компанія ще не оголосила, проте офіційна програма бета-тестування вже запущена для таких пристроїв:

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra;

Leica Leitzphone на базі Xiaomi;

Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro;

Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra (ілюстративне фото) Фото: PhoneArena

Які смартфони отримають HyperOS 4 (неофіційний список)

Для решти пристроїв точні дати випуску стабільних версій поки що не визначені. Однак у базах даних уже виявлено готові внутрішні прошивки для таких моделей:

Видео дня

Пристрої Xiaomi:

Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 13T Pro;

Планшет Xiaomi Pad Mini.

Смартфони та планшети Redmi:

Redmi Note 15 5G, Note 15 Pro 4G;

Redmi Note 14 4G, Note 14 Pro 4G;

Redmi 17 4G, Redmi 17 5G;

Redmi 15 4G, Redmi 15, Redmi 15A 5G, Redmi 15C (4G та 5G);

Redmi A7 Pro 5G;

Планшети Redmi Pad 2 (4G та версія 9,7), Redmi Pad SE 2.

Смартфони та планшети POCO:

Серія F: POCO F9 Pro, F9 Ultra, F8 Pro, F8 Ultra, F7, F7 Pro, F7 Ultra, F6, F6 Pro;

Серія X: POCO X8 Pro (включно з Iron Man Edition), X8 Pro Max, X7, X7 Pro, X6 Pro;

Серія M: POCO M8 5G, M8 Pro 5G, M8s, M8x 5G, M7 4G, M7 Plus;

Серія C: POCO C95 Pro, C85 (4G та 5G), C85x;

Планшети: POCO Pad M1, POCO Pad X1, POCO C Pad.

Нагадаємо, що існує телефон середнього класу з акумулятором ємністю 9210 мА·год від Xiaomi, який став хітом осені.