Глобальна версія HyperOS 4 на базі Android 17: які смартфони Xiaomi та POCO отримають оновлення
Xiaomi готує глобальний реліз HyperOS 4 на базі ОС Android 17. У мережі з’явився перелік смартфонів брендів Xiaomi, Redmi та POCO, для яких уже тестуються перші міжнародні збірки.
Наразі виробник офіційно підтвердив лише список учасників міжнародного бета-тестування, а повний перелік моделей склали на основі прошивок, знайдених на серверах компанії, пише TechPP.
Статус випуску та офіційна бета-версія
У Китаї стабільна версія HyperOS 4 почала виходити в середині жовтня, а найновіші пристрої серій Xiaomi 18 та Redmi K100 отримують її вже з коробки. Точний графік глобального релізу компанія ще не оголосила, проте офіційна програма бета-тестування вже запущена для таких пристроїв:
- Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra;
- Leica Leitzphone на базі Xiaomi;
- Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro;
- Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra.
Які смартфони отримають HyperOS 4 (неофіційний список)
Для решти пристроїв точні дати випуску стабільних версій поки що не визначені. Однак у базах даних уже виявлено готові внутрішні прошивки для таких моделей:
Пристрої Xiaomi:
- Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro;
- Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 13T Pro;
- Планшет Xiaomi Pad Mini.
Смартфони та планшети Redmi:
- Redmi Note 15 5G, Note 15 Pro 4G;
- Redmi Note 14 4G, Note 14 Pro 4G;
- Redmi 17 4G, Redmi 17 5G;
- Redmi 15 4G, Redmi 15, Redmi 15A 5G, Redmi 15C (4G та 5G);
- Redmi A7 Pro 5G;
- Планшети Redmi Pad 2 (4G та версія 9,7), Redmi Pad SE 2.
Смартфони та планшети POCO:
- Серія F: POCO F9 Pro, F9 Ultra, F8 Pro, F8 Ultra, F7, F7 Pro, F7 Ultra, F6, F6 Pro;
- Серія X: POCO X8 Pro (включно з Iron Man Edition), X8 Pro Max, X7, X7 Pro, X6 Pro;
- Серія M: POCO M8 5G, M8 Pro 5G, M8s, M8x 5G, M7 4G, M7 Plus;
- Серія C: POCO C95 Pro, C85 (4G та 5G), C85x;
- Планшети: POCO Pad M1, POCO Pad X1, POCO C Pad.
Нагадаємо, що існує телефон середнього класу з акумулятором ємністю 9210 мА·год від Xiaomi, який став хітом осені.