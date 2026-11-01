Глобальная HyperOS 4 на базе Android 17: какие смартфоны Xiaomi и POCO получат апдейт

Xiaomi готовит глобальный релиз HyperOS 4 на базе ОС Android 17. В сети появился перечень смартфонов брендов Xiaomi, Redmi и POCO, для которых уже тестируются первые международные сборки.

Пока производитель официально подтвердил только список участников международного бета-теста, а полный перечень моделей составили по найденным прошивкам на серверах компании, пишет TechPP.

Статус релиза и официальная бета

В Китае стабильная версия HyperOS 4 начала выходить в середине октября, а новейшие аппараты серий Xiaomi 18 и Redmi K100 получают ее из коробки. Точный график глобального релиза компания еще не объявила, однако официальная программа бета-теста уже запущена для следующих устройств:

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra;

Leica Leitzphone powered by Xiaomi;

Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro;

Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra (иллюстративное фото) Фото: PhoneArena

Какие смартфоны получат HyperOS 4 (неофициальный список)

Для остальных аппаратов точные даты выхода стабильных версий пока не назначены. Однако в базах данных уже обнаружены готовые внутренние прошивки для следующих моделей:

Видео дня

Устройства Xiaomi:

Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 13T Pro;

Планшет Xiaomi Pad Mini.

Смартфоны и планшеты Redmi:

Redmi Note 15 5G, Note 15 Pro 4G;

Redmi Note 14 4G, Note 14 Pro 4G;

Redmi 17 4G, Redmi 17 5G;

Redmi 15 4G, Redmi 15, Redmi 15A 5G, Redmi 15C (4G и 5G);

Redmi A7 Pro 5G;

Планшеты Redmi Pad 2 (4G и версия 9.7), Redmi Pad SE 2.

Смартфоны и планшеты POCO:

Серия F: POCO F9 Pro, F9 Ultra, F8 Pro, F8 Ultra, F7, F7 Pro, F7 Ultra, F6, F6 Pro;

Серия X: POCO X8 Pro (включая Iron Man Edition), X8 Pro Max, X7, X7 Pro, X6 Pro;

Серия M: POCO M8 5G, M8 Pro 5G, M8s, M8x 5G, M7 4G, M7 Plus;

Серия C: POCO C95 Pro, C85 (4G и 5G), C85x;

Планшеты: POCO Pad M1, POCO Pad X1, POCO C Pad.

Напомним, есть телефон среднего класса с батареей 9210 мАч от Xiaomi, который стал хитом осени.