Недорогі та старі смартфони Samsung уже з Android 17: яку модель перевірити (фото)

Доступний смартфон Samsung Galaxy A15 почав отримувати стабільне оновлення до Android 17 із оболонкою One UI 9 на міжнародному ринку.

Першою країною за межами Південної Кореї, де розпочалася розсилка нової прошивки, стала Індія, пише SamMobile.

Нові функції та обсяг оновлення

Пакет файлів має розмір 300,24 МБ і має номер збірки A156EPXUAFZJC. Першими прошивку завантажують учасники програми попереднього бета-тестування, а найближчими днями доступ відкриють для всіх інших користувачів в інших країнах.

Оновлення One UI 9 додає до Galaxy A15 гнучку панель швидких налаштувань із можливістю змінювати розмір і розташування перемикачів. У рядку стану з’явився індикатор конфіденційності, який попереджає про використання геопозиції програмами. У меню налаштувань додано розділ "Гарантія та обслуговування" для швидкої перевірки стану телефону, а також оновлено вбудовані інструменти Samsung Notes, режим DeX та функції для людей з порушеннями зору та слуху.

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Samsung Galaxy A15

Як встановити One UI 9.0/Android 17 на Samsung Galaxy A15

Телефон надішле сповіщення автоматично, але запустити пошук файлів можна й самостійно. Для цього відкрийте "Налаштування", перейдіть до розділу "Оновлення ПЗ" і натисніть кнопку "Завантаження та встановлення".

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