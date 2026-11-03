Недорогие и старые смартфоны Samsung уже с Android 17: какую модель проверить (фото)

Доступный смартфон Samsung Galaxy A15 начал получать стабильное обновление до Android 17 с оболочкой One UI 9 на международном рынке.

Первой страной за пределами Южной Кореи, где стартовала рассылка свежей прошивки, стала Индия, пишет SamMobile.

Новые функции и размер обновления

Пакет файлов весит 300,24 МБ и проходит под номером сборки A156EPXUAFZJC. Первыми прошивку скачивают участники программы предварительного бета-тестирования, а в ближайшие дни доступ откроют для всех остальных пользователей в других странах.

Обновление One UI 9 приносит на Galaxy A15 гибкую панель быстрых настроек с возможностью менять размер и расположение переключателей. В строке состояния появился индикатор приватности, предупреждающий об использовании геопозиции программами. В меню настроек добавили раздел "Гарантия и обслуживание" для быстрой проверки состояния телефона, а также обновили встроенные инструменты Samsung Notes, режим DeX и функции для людей с нарушениями зрения и слуха.

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Samsung Galaxy A15

Как установить One UI 9.0/Android 17 на Samsung Galaxy A15

Телефон пришлет уведомление автоматически, но запустить поиск файлов можно и самому. Для этого откройте "Настройки", пролистайте до раздела "Обновление ПО" и нажмите кнопку "Загрузка и установка".

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