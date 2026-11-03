Акумулятор набагато більший: перші подробиці про Galaxy A58 та A38

Майбутній смартфон середнього класу Samsung Galaxy A38 буде оснащений акумулятором збільшеної ємності — 6000 мА·год.

Перші подробиці про Galaxy A38 та Galaxy A58 з’явилися в базах даних регуляторних органів за кілька місяців до офіційної презентації, пише Android Headlines.

Акумулятор ємністю 6000 мА·год у Galaxy A38

За даними видання GalaxyClub, номінальна ємність акумулятора Galaxy A38 становитиме 5882 мА·год. В офіційних характеристиках компанія вкаже типове значення 6000 мА·год. Це відчутний крок вперед порівняно з поточним Galaxy A37, де встановлено акумулятор на 5000 мА·год.

Швидкість дротової зарядки, найімовірніше, залишиться такою самою — 45 Вт. Комплект камер також залишиться без серйозних змін: основний сенсор на 50 Мп, надширококутний модуль на 8 Мп, макрооб'єктив на 5 Мп і фронтальна камера на 12 Мп.

Видео дня

Samsung Galaxy A37 (ілюстративне фото) Фото: Android Police

Параметри заряджання Galaxy A58 та комплект

Старша модель Galaxy A58 вже пройшла китайську сертифікацію 3C під номером SM-A5860. Документи підтверджують підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 45 Вт (профілі 10 В/4,5 А та 15 В/3 А). Виробник поки що не вирішив перевести серію А на 60-ватну зарядку, як у флагманів Ultra.

Сертифікація також прямо підтверджує, що Galaxy A58 продаватиметься без зарядного блоку в комплекті — адаптер доведеться купувати окремо. Офіційний вихід обох новинок очікується в першій половині 2027 року.

Раніше повідомлялося, що недорогі та старі смартфони Samsung уже працюють на Android 17. Варто перевірити одну популярну модель.