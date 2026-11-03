Батарея намного больше: первые детали про Galaxy A58 и A38

Будущий смартфон среднего класса Samsung Galaxy A38 получит увеличенный аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Первые подробности про Galaxy A38 и Galaxy A58 появились в базах регуляторов за несколько месяцев до официальной презентации, пишет Android Headlines.

Батарея на 6000 мАч в Galaxy A38

По данным издания GalaxyClub, номинальная емкость аккумулятора Galaxy A38 составит 5882 мАч. В официальных характеристиках компания укажет типичное значение 6000 мАч. Это ощутимый шаг вперед по сравнению с актуальным Galaxy A37, где стоит батарея на 5000 мАч.

Скорость проводной зарядки, скорее всего, останется прежней — 45 Вт. Набор камер тоже перейдет без серьезных изменений: основной сенсор на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, макрообъектив на 5 Мп и фронталка на 12 Мп.

Видео дня

Samsung Galaxy A37 (иллюстративное фото) Фото: Android Police

Параметры зарядки Galaxy A58 и комплект

Старшая модель Galaxy A58 уже прошла китайскую сертификацию 3C под номером SM-A5860. Документы подтверждают поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт (профили 10В/4,5А и 15В/3А). Переводить серию А на 60-ваттную зарядку, как у флагманов Ultra, производитель пока не стал.

Сертификация также прямо подтверждает, что Galaxy A58 будет продаваться без зарядного блока в коробке — адаптер придется покупать отдельно. Официальный релиз обеих новинок ожидается в первой половине 2027 года.

Ранее сообщалось, что недорогие и старые смартфоны Samsung уже с Android 17. Одну популярную модель стоит проверить.