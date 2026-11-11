Ці смартфони Motorola точно отримають Android 17: у списку десятки моделей (фото)

Motorola запустила відкритий бета-тест Android 17 для 14 смартфонів. Але це не всі гаджети, на які прийде апдейт.

Оновлення дає інтерактивні повідомлення навколо вирізу камери та меню налаштувань у стилі Google Pixel.

Доповнюємо новину про розширення бета-тестування ОС повним переліком моделей Razr, Edge та Moto G, сумісних з Android 17, який наводить Gizmochina.

Нові функції та 14 моделей у бета-тесті

Функція Live Updates – це інтерактивні повідомлення навколо вічка селфі-камери, що нагадують Dynamic Island з iOS. Меню налаштувань перемалювали, впровадивши лаконічний інтерфейс у дусі Google Pixel, оновили значки акумулятора, Wi-Fi та повзунок гучності, а також додали розділ "Здоров'я батареї" та ІІ-помічника Qira AI.

У свіжу хвилю бета-тестування увійшли 14 пристроїв: Moto G Stylus (2025 і 2026 років), Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro, Moto G67, Moto G77, Moto G87, Moto G37, Moto G47, складні Razr 70, Razr 70, Raz Edge 60 Stylus.

Видео дня

Motorola Moto G77 Фото: notebookcheck.com

Повний список смартфонів Motorola з підтримкою Android 17

Стабільну версію системи отримають такі апарати:

Серія Razr:

Razr 70, Razr 70+, Razr 70 Ultra;

Razr 60, Razr 60+, Razr 60 Ultra;

Razr 50, Razr 50 Ultra.

Лінійка Edge:

Edge 70, 70 Pro, 70 Pro+, 70 Fusion, 70 Fusion+;

Edge 60, 60 Pro, 60 Neo, 60 Fusion, 60 Stylus;

Edge 50, Pro 50, Ultra 50, Neo 50, 50 Fusion;

Edge (версії 2025 та 2026, що продаються в США).

Motorola Edge 50 Fusion Фото: Скриншот

Серія Moto G:

Moto G Max;

Moto G Stylus 5G (2025 та 2026), Moto G Power 5G (2025 та 2026), Moto G Play (2026), базові Moto G (2025 та 2026 років);

Moto G87, G86;

Moto G77, G75;

Moto G67, G57, G57 Power;

Moto G47, G37, G37 Power.

Інші пристрої:

Планшети Moto Pad (2026) та Moto Pad 60 Neo;

Motorola ThinkPhone 25;

Motorola Signature.

Раніше повідомлялося, що 190 смартфонів отримають Android 17 у грудні 2026-березні 2027 року. Зміни зачеплять популярні моделі від Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo, Redmi та iQOO.

Також Фокус писав, що скоро з'явиться смартфон із батареєю ємністю 12 000 мАг.