Эти смартфоны Motorola точно получат Android 17: в списке десятки моделей (фото)

Motorola запустила открытый бета-тест Android 17 еще для 14 смартфонов. Но это не все гаджеты, на которые придет апдейт.

Обновление приносит интерактивные уведомления вокруг выреза камеры и меню настроек в стиле Google Pixel.

Дополняем новость о расширении бета-тестирования ОС полным перечнем моделей Razr, Edge и Moto G, совместимых с Android 17, который приводит Gizmochina.

Новые функции и 14 моделей в бета-тесте

Функция Live Updates — это интерактивные уведомления вокруг глазка селфи-камеры, напоминающие Dynamic Island из iOS. Меню настроек перерисовали, внедрив лаконичный интерфейс в духе Google Pixel, обновили значки аккумулятора, Wi-Fi и ползунок громкости, а также добавили раздел "Здоровье батареи" и ИИ-помощника Qira AI.

В свежую волну бета-тестирования вошли 14 устройств: Moto G Stylus (2025 и 2026 годов), Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro, Moto G67, Moto G77, Moto G87, Moto G37, Moto G47, складные Razr 70, Razr 60, Razr 50, а также Moto G Max и Edge 60 Stylus.

Видео дня

Motorola Moto G77 Фото: notebookcheck.com

Полный список смартфонов Motorola с поддержкой Android 17

Стабильную версию системы получат следующие аппараты:

Серия Razr:

Razr 70, Razr 70+, Razr 70 Ultra;

Razr 60, Razr 60+, Razr 60 Ultra;

Razr 50, Razr 50 Ultra.

Линейка Edge:

Edge 70, 70 Pro, 70 Pro+, 70 Fusion, 70 Fusion+;

Edge 60, 60 Pro, 60 Neo, 60 Fusion, 60 Stylus;

Edge 50, 50 Pro, 50 Ultra, 50 Neo, 50 Fusion;

Edge (версии 2025 и 2026, продающиеся в США).

Motorola Edge 50 Fusion Фото: Скриншот

Серия Moto G:

Moto G Max;

Moto G Stylus 5G (2025 и 2026), Moto G Power 5G (2025 и 2026), Moto G Play (2026), базовые Moto G (2025 и 2026 годов);

Moto G87, G86;

Moto G77, G75;

Moto G67, G57, G57 Power;

Moto G47, G37, G37 Power.

Другие устройства:

Планшеты Moto Pad (2026) и Moto Pad 60 Neo;

Motorola ThinkPhone 25;

Motorola Signature.

Ранее сообщалось, что 190 смартфонов получат Android 17 в декабре 2026-марте 2027 года. Изменения коснутся популярных моделей от Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo, Redmi и iQOO.

Также Фокус писал, что скоро появится смартфон с батареей емкостью 12 000 мАч.