Найдешевші смартфони Samsung отримали Android 17: кому дісталося оновлення (фото)

Компанія Samsung розпочала глобальне розгортання прошивки One UI 9 на базі Android 17 для своїх найдоступніших смартфонів — Galaxy A06 5G та Galaxy A15 4G.

Вихід оновлення для надзвичайно бюджетних моделей свідчить про те, що оновлення всіх смартфонів цього бренду до актуальної версії наближається до завершення, пише SamMobile.

One UI 9 на Galaxy A06 5G

Galaxy A06 5G — найдешевший смартфон у лінійці бренду, який отримав Android 17. Міжнародна хвиля оновлення розпочалася з індійського ринку.

Пакет прошивки під номером A066BXXU8DZJ7 має розмір 2,83 ГБ і містить жовтневий патч безпеки 2026 року, який усуває 62 системні вразливості. Пристрій отримав гнучку панель швидких налаштувань із можливістю зміни розмірів перемикачів, індикатор доступу додатків до GPS, а також вдосконалення для режиму DeX, нотаток Samsung Notes та функцій для людей із порушеннями слуху та зору.

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Galaxy A06: найдешевший смартфон Samsung, який вже працює на Android 17 Фото: gsmarena.com

One UI 9 на Galaxy A15 4G

Раніше 4G-версія Galaxy A15 отримала оновлення в Південній Кореї, а тепер оновлення стало доступним на міжнародному ринку: одними з перших файли отримали користувачі в ОАЕ.

Розмір прошивки становить 2,39 ГБ, номер збірки — A155FXXUCFZJ4. У системі з'явилися детальні налаштування панелі керування, розділ "Гарантія та обслуговування" у меню налаштувань для швидкої перевірки стану деталей, а також оновлені функції в додатку Samsung Health.

Перевірити наявність оновлення можна вручну. Для цього перейдіть за наступним ланцюжком: "Налаштування" -> "Оновлення ПЗ" -> "Завантаження та встановлення". У найближчі дні файли почнуть надходити власникам пристроїв у решті країн.

Також Фокус повідомляв, що популярний смартфон Samsung отримає акумулятор ємністю 6000 мА·год.