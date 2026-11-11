Самые дешевые смартфоны Samsung получили Android 17: кому досталось обновление (фото)

Samsung начала глобальный выпуск прошивки One UI 9 на базе Android 17 для своих самых доступных смартфонов — Galaxy A06 5G и Galaxy A15 4G.

Выход апдейта для ультрабюджетников говорит о том, что обновление всех смартфонов бренда до актуальной версии близится к завершению, пишет SamMobile.

One UI 9 на Galaxy A06 5G

Galaxy A06 5G — самый дешевый смартфон в ассортименте бренда, получивший Android 17. Международная волна рассылки началась с индийского рынка.

Пакет прошивки под номером A066BXXU8DZJ7 весит 2,83 ГБ и включает октябрьский патч безопасности 2026 года, закрывающий 62 системные уязвимости. Аппарат получил гибкую шторку быстрых настроек с изменением размеров переключателей, индикатор доступа приложений к GPS, а также улучшения для режима DeX, заметок Samsung Notes и функций для людей с нарушениями слуха и зрения.

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Galaxy A06: самый недорогой Samsung уже с Android 17 Фото: gsmarena.com

One UI 9 на Galaxy A15 4G

Ранее 4G-версия Galaxy A15 обновилась в Южной Корее, а теперь апдейт вышел на международную арену: одними из первых файлы получили пользователи в ОАЭ.

Размер прошивки составляет 2,39 ГБ с номером сборки A155FXXUCFZJ4. В системе появилась детальная настройка панели управления, раздел "Гарантия и обслуживание" в меню настроек для быстрой проверки состояния деталей, а также обновленные функции в приложении Samsung Health.

Проверить доступность обновления можно вручную. Для этого перейдите по цепочке: "Настройки" -> "Обновление ПО" -> "Загрузка и установка". В ближайшие дни файлы начнут поступать владельцам устройств в остальных странах.

Также Фокус писал, что популярный смартфон Samsung получит батарею на 6000 мАч.