Новий смартфон з акумулятором на 9000 мА·год: розкрито новинку з потужним процесором (фото)

Honor офіційно підтвердила характеристики лінійки смартфонів Honor 700. Усі моделі серії будуть оснащені кремнієвими акумуляторами ємністю 9000 мА·год, процесорами Qualcomm Snapdragon та додатковим екраном на задній панелі.

Презентація смартфонів Honor 700, 700 Pro та 700S відбудеться в Китаї вже 13 листопада, повідомляє Gizmochina.

Акумулятор ємністю 9000 мА·год та додатковий екран

Головним козирем серії стане кремній-вуглецевий акумулятор Qinghai Lake ємністю 9000 мА·год, який буде навіть у базовій моделі. Усі три пристрої вже пройшли сертифікацію з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 80 Вт, а версії Pro також підтримують бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

У блок камер на задній панелі виробник вбудував компактний допоміжний екран діагоналлю близько 1,72 дюйма. Він працює під управлінням оболонки MagicOS, відображає сповіщення, віджети та слугує видошукачем для зйомки селфі на основну камеру.

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Процесори Snapdragon та камери на 200 Мп

Honor підтвердила використання чіпсетів Snapdragon у всій серії. За даними інсайдерів, стандартну версію Honor 700 оснастять процесором Snapdragon 8s Gen 4, а модель 700 Pro отримає топовий Snapdragon 8 Gen 5 з 16 ГБ оперативної пам'яті та Android 17.

Телефони будуть оснащені плоскими 6,57-дюймовими OLED-екранами з роздільною здатністю 1,5K та основним модулем камери на 200 Мп із функцією зйомки динамічних фото Live Photos у роздільній здатності 4K. Версія Pro також отримає перископічний телеоб'єктив на 50 Мп. Лінійка буде доступна в білому (Cold White), блакитному (Clear Sky), синьому (Blue Tone) та рожевому (Pink Mist) кольорах.

Раніше повідомлялося, що дешевший Honor Magic 9 Pro Max виявився кращим за Motorola Signature 27 у тестах.