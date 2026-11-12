Новый смартфон с батареей на 9000 мАч: раскрыта новинка с мощным процессором (фото)

Honor официально подтвердила параметры линейки смартфонов Honor 700. Все модели серии получат кремниевые аккумуляторы емкостью 9000 мАч, процессоры Qualcomm Snapdragon и дополнительный экран на задней панели.

Презентация устройств Honor 700, 700 Pro и 700S состоится в Китае уже 13 ноября, пишет Gizmochina.

Батарея на 9000 мАч и вспомогательный экран

Главным козырем серии станет кремний-углеродный аккумулятор Qinghai Lake емкостью 9000 мАч, который достанется даже базовой модели. Все три устройства уже прошли сертификацию с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, а версии Pro также приписывают беспроводную зарядку на 50 Вт.

В блок камер на спинке производитель встроил компактный вспомогательный экран диагональю около 1,72 дюйма. Он работает под управлением оболочки MagicOS, показывает уведомления, виджеты и служит видоискателем для съемки селфи на основную камеру.

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Так выглядел Honor 600 Pro: предыдущий смартфон этой серии Фото: gsmarena.com

Процессоры Snapdragon и камеры на 200 Мп

Honor подтвердила использование чипсетов Snapdragon во всей серии. По данным инсайдеров, стандартный Honor 700 укомплектуют процессором Snapdragon 8s Gen 4, а модель 700 Pro получит топовый Snapdragon 8 Gen 5 с 16 ГБ оперативной памяти и Android 17.

Телефоны оснастят плоскими 6,57-дюймовыми OLED-экранами с разрешением 1.5K и основным модулем камеры на 200 Мп с функцией съемки живых фото Live Photos в разрешении 4K. Версия Pro также обзаведется перископическим телевиком на 50 Мп. Линейка выйдет в белом (Cold White), голубом (Clear Sky), синем (Blue Tone) и розовом (Pink Mist) цветах.

Ранее сообщалось, что более дешевый Honor Magic 9 Pro Max оказался лучше Motorola Signature 27 в тестах.