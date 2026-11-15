Перевершив iPhone 18 Pro Max: розкрито новий смартфон із 200-мегапіксельною камерою (фото)

У мережі з'явилися витоки інформації про майбутню серію смартфонів Honor Magic10. Інсайдери повідомляють, що компанія розглядає можливість оснащення нових моделей великою основною камерою на 200 Мп та дисплеями нового типу.

Подробицями у Weibo поділився Smart Pikachu, який кілька днів тому розповів про можливе повернення змінної діафрагми у пристрої Honor, пише GSMArena.

Камера та екран майбутньої серії Honor Magic10

У свіжому дописі у Weibo інсайдер зазначив, що головний модуль Honor Magic10 можуть оснастити великим сенсором на 200 Мп із технологією LOFIC. Вона допомагає датчику впоратися з яскравим світлом у кадрі та уникнути пересвічень. Разом із можливою змінною діафрагмою камера зможе точніше пристосовуватися до різних умов освітлення, регулюючи потік світла, як зіниця ока.

В іншому дописі з хештегом #HonorMagic10 автор повідомив, що Honor тестує планшети та смартфони з двошаровими OLED-екранами. Панелі з двома випромінювальними шарами зазвичай забезпечують вищу яскравість і довше не вигорають. При цьому в коментарях Smart Pikachu уточнив, що у 2027 році такі дисплеї з'являться далеко не у всіх флагманських смартфонах на ринку.

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Honor Magic9 Pro Max Фото: gsmarena.com

Що пропонує актуальний Honor Magic9 Pro Max

Якщо Honor дійсно випустить смартфон із 200-мегапіксельною камерою та LOFIC, ним, найімовірніше, стане Honor Magic10 Pro Max. Цей флагман замінить модель Honor Magic9 Pro Max, представлену у вересні 2026 року.

Новітній Magic9 Pro Max побудований на базі чіпа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Усі три його тильні камери використовують алгоритми передачі кольорів ARRI з фірмовими профілями та кінофільтрами для відео: це головний сенсор на 200 Мп, перископ на 200 Мп із 3,5-кратним зумом та надширококутний об'єктив на 50 Мп. Спереду встановлено фронтальну камеру на 55 Мп у поєднанні з 3D-датчиком глибини ToF.

Раніше повідомлялося, які камери для смартфонів є найкращими: огляд Hasselblad, Zeiss, Leica та ARRI. Oppo використовує знання Hasselblad у сфері обробки зображень, Vivo співпрацює з Zeiss над аксесуарами для камер, Xiaomi залучила Leica для вдосконалення оптики, а Honor застосовує технології ARRI для підвищення якості відео.