Превзошел iPhone 18 Pro Max: рассекречен новый смартфон с 200-Мп камерой (фото)

В сети появились утечки о будущей серии смартфонов Honor Magic10. Инсайдеры сообщают, что компания рассматривает для новинок крупную основную камеру на 200 Мп и дисплеи нового типа.

Подробностями в Weibo поделился Smart Pikachu, который несколькими днями ранее рассказал о возможном возвращении переменной диафрагмы в устройства Honor, пишет GSMArena.

Камера и экран будущей серии Honor Magic10

В свежей публикации в Weibo инсайдер указал, что главный модуль Honor Magic10 могут оснастить большим сенсором на 200 Мп с технологией LOFIC. Она помогает датчику справляться с ярким светом в кадре и избегать засветов. Вместе с возможной переменной диафрагмой камера сможет точнее подстраиваться под разное освещение, регулируя поток света как зрачок глаза.

В другом посте с хэштегом #HonorMagic10 автор сообщил, что Honor тестирует планшеты и смартфоны с двухслойными экранами OLED. Панели с двумя излучающими слоями обычно выдают более высокую яркость и дольше не выгорают. При этом в комментариях Smart Pikachu уточнил, что в 2027 году такие дисплеи появятся далеко не во всех флагманских смартфонах на рынке.

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Honor Magic9 Pro Max Фото: gsmarena.com

Что предлагает актуальный Honor Magic9 Pro Max

Если Honor действительно выпустит аппарат с 200-мегапиксельной камерой и LOFIC, им с высокой вероятностью окажется Honor Magic10 Pro Max. Этот флагман придет на смену модели Honor Magic9 Pro Max, представленной в сентябре 2026 года.

Актуальный Magic9 Pro Max построен на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Все три его тыльные камеры используют алгоритмы цветопередачи ARRI с фирменными профилями и кинофильтрами для видео: это главный сенсор на 200 Мп, перископ на 200 Мп с 3,5-кратным зумом и сверхширокоугольный объектив на 50 Мп. Спереди установлена фронтальная камера на 55 Мп в паре с 3D-датчиком глубины ToF.

Ранее сообщалось, какие камеры для смартфонов самые лучшие: обзор Hasselblad, Zeiss, Leica и ARRI. Oppo использует знания Hasselblad в области обработки изображений, Vivo работает с Zeiss над аксессуарами для камер, Xiaomi привлекла Leica для улучшения оптики, а Honor применяет технологии ARRI для повышения качества видео.