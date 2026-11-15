Бюджетний Samsung Galaxy A18 5G готується до виходу: що відомо про смартфон (фото)

Samsung готує до випуску смартфон Galaxy A18 5G. Пристрій пройшов сертифікацію Bluetooth SIG, що свідчить про майбутній анонс моделі в найближчі місяці.

Версія Galaxy A18 4G вийшла ще у вересні 2026 року, і тепер виробник розширює серію, додавши до неї пристрій для мереж п’ятого покоління, пише GSMArena.

Що відомо про Samsung Galaxy A18 5G

У базі даних Bluetooth SIG перелічено сім модифікацій майбутнього телефону: SM-A186B, SM-A186B/DS, SM-A186U1, SM-A186U, SM-A186W, SM-A1860 та SM-S186V. Серед них є версії з двома SIM-картами та варіанти для ринку США.

Регулятор не оприлюднив жодних технічних характеристик чи точної дати презентації. Подробиці щодо процесора, камер та акумулятора з’являться ближче до анонсу.

Samsung Galaxy A18 4G Фото: gsmarena.com

Альтернатива, яку можна придбати зараз: Galaxy A18 4G

Поки версія з 5G готується до випуску, в Україні вже можна придбати Samsung Galaxy A18 4G. Модель постачається з Android 17 та оболонкою One UI 9, а Samsung обіцяє для цього телефону до шести великих оновлень системи.

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Основні характеристики та результати тестів:

Екран і яскравість: 6,7 дюйма, Super AMOLED, 2340x1080, 90 Гц, скло Gorilla Glass 3. За результатами вимірювань видання максимальна яскравість становила 775 ніт.

6,7 дюйма, Super AMOLED, 2340x1080, 90 Гц, скло Gorilla Glass 3. За результатами вимірювань видання максимальна яскравість становила 775 ніт. Процесор, пам'ять і бенчмарки: Exynos 1610 із графічним процесором Mali-G68, 4 ГБ оперативної та 64, 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті (є комбінований слот microSDXC). У тестах смартфон набрав 609 489 балів у AnTuTu v11 (483 061 у v10), 2144 у Geekbench 6 та 384 у 3DMark Wild Life Extreme.

Exynos 1610 із графічним процесором Mali-G68, 4 ГБ оперативної та 64, 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті (є комбінований слот microSDXC). У тестах смартфон набрав 609 489 балів у AnTuTu v11 (483 061 у v10), 2144 у Geekbench 6 та 384 у 3DMark Wild Life Extreme. Камери: основна на 50 Мп (f/1,8) доповнена надширококутною на 5 Мп і макромодулем на 2 Мп, спереду встановлена камера на 13 Мп. Запис відео обома камерами обмежений роздільною здатністю 1080p при 30 к/с.

основна на 50 Мп (f/1,8) доповнена надширококутною на 5 Мп і макромодулем на 2 Мп, спереду встановлена камера на 13 Мп. Запис відео обома камерами обмежений роздільною здатністю 1080p при 30 к/с. Акумулятор та автономність: 5000 мА·год із зарядкою на 25 Вт (50 % за 30 хвилин). У тесті автономності GSMArena пристрій пропрацював 13 годин 10 хвилин.

5000 мА·год із зарядкою на 25 Вт (50 % за 30 хвилин). У тесті автономності GSMArena пристрій пропрацював 13 годин 10 хвилин. Корпус і звук: товщина 7,7 мм, вага 196 г, захист від пилу та бризок IP64, бічний сканер відбитків пальців, NFC (залежить від регіону), роз'єму 3,5 мм немає. Гучність динаміка в тесті — -25,8 LUFS (оцінка "дуже добре").

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy A18 4/128 ГБ — 11 999 грн.

До речі, не радимо обирати варіант на 256 ГБ, оскільки він коштує на 7000 грн дорожче, і така значна доплата того не варта.

Також Фокус писав, чим Samsung Galaxy S26 Ultra кращий за смартфон Motorola Signature 27. Вартість Motorola Signature 27 на 14 000–15 000 грн вища, ніж у Samsung Galaxy S26 Ultra. Через цю різницю в ціні S26 Ultra виглядає більш доступним варіантом, хоча Motorola пропонує акумулятор більшої ємності та швидшу зарядку.