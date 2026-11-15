Бюджетный Samsung Galaxy A18 5G готовится к выходу: что известно про смартфон (фото)

Samsung готовит к выходу смартфон Galaxy A18 5G. Устройство прошло сертификацию Bluetooth SIG, что указывает на скорый анонс модели в ближайшие месяцы.

Версия Galaxy A18 4G вышла еще в сентябре 2026 года, и теперь производитель расширяет серию аппаратом для сетей пятого поколения, пишет GSMArena.

Что известно о Samsung Galaxy A18 5G

В базе Bluetooth SIG перечислили семь модификаций будущего телефона: SM-A186B, SM-A186B/DS, SM-A186U1, SM-A186U, SM-A186W, SM-A1860 и SM-S186V. Среди них значатся версии с двумя SIM-картами и варианты для рынка США.

Никаких характеристик или точной даты презентации регулятор не раскрыл. Подробности о процессоре, камерах и батарее появятся ближе к анонсу.

Samsung Galaxy A18 4G Фото: gsmarena.com

Альтернатива, которую можно купить сейчас: Galaxy A18 4G

Пока вариант с 5G готовится к релизу, в Украине уже можно купить Samsung Galaxy A18 4G. Модель поставляется с Android 17 и оболочкой One UI 9, а Samsung обещает для телефона до шести крупных обновлений системы.

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Главные характеристики и результаты тестов:

Экран и яркость: 6,7 дюйма, Super AMOLED, 2340x1080, 90 Гц, стекло Gorilla Glass 3. В замере издания максимальная яркость составила 775 нит.

6,7 дюйма, Super AMOLED, 2340x1080, 90 Гц, стекло Gorilla Glass 3. В замере издания максимальная яркость составила 775 нит. Чип, память и бенчмарки: Exynos 1610 с графикой Mali-G68, 4 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти (есть совмещенный слот microSDXC). В тестах смартфон набрал 609 489 баллов в AnTuTu v11 (483 061 в v10), 2144 в Geekbench 6 и 384 в 3DMark Wild Life Extreme.

Exynos 1610 с графикой Mali-G68, 4 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти (есть совмещенный слот microSDXC). В тестах смартфон набрал 609 489 баллов в AnTuTu v11 (483 061 в v10), 2144 в Geekbench 6 и 384 в 3DMark Wild Life Extreme. Камеры: основная на 50 Мп (f/1.8) дополнена сверхширокоугольной на 5 Мп и макромодулем на 2 Мп, спереди установлена камера на 13 Мп. Запись видео с обеих сторон ограничена 1080p при 30 к/с.

основная на 50 Мп (f/1.8) дополнена сверхширокоугольной на 5 Мп и макромодулем на 2 Мп, спереди установлена камера на 13 Мп. Запись видео с обеих сторон ограничена 1080p при 30 к/с. Батарея и автономность: 5000 мАч с зарядкой на 25 Вт (50% за 30 минут). В тесте автономности GSMArena аппарат проработал 13 часов 10 минут.

5000 мАч с зарядкой на 25 Вт (50% за 30 минут). В тесте автономности GSMArena аппарат проработал 13 часов 10 минут. Корпус и звук: толщина 7,7 мм, вес 196 г, защита от пыли и брызг IP64, боковой сканер отпечатка, NFC (зависит от региона), разъема 3,5 мм нет. Громкость динамика в тесте — -25,8 LUFS (оценка "очень хорошо").

Цена в Украине:

Samsung Galaxy A18 4/128 ГБ — 11 999 грн.

К слову, не рекомендуем брать вариант на 256 ГБ, поскольку он стоит на 7000 грн дороже, и столь большая доплата того не стоит.

Также Фокус писал, чем Samsung Galaxy S26 Ultra лучше смартфона Motorola Signature 27. Стоимость Motorola Signature 27 на 14 000–15 000 грн выше, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra. Из-за этой разницы в цене S26 Ultra выглядит более доступным вариантом, хотя Motorola предлагает аккумулятор большей емкости и более быструю зарядку.