Компактний екран, батарея 8000 мА·год, захист IP69K: представлені Oppo Reno17 та Reno17 Pro

Oppo представила в Китаї смартфони Reno17 і Reno17 Pro. Цього разу версія Pro виявилася компактнішою, а базова модель Reno17 стала більшою за розмірами.

При цьому за технічними характеристиками нові моделі майже повністю повторюють міжнародні версії Reno16 та Reno16 Pro, які вийшли за межами Китаю ще в червні 2026 року, пише GSMArena.

Що спільного між телефонами

Обидва пристрої мають металеву рамку та захист від пилу й гарячої води під тиском відповідно до стандарту IP69K. У екрани вбудовано оптичні сканери відбитків пальців, самі пристрої відразу працюють на ColorOS 17 і підтримують дротову зарядку потужністю 80 Вт.

Для обох моделей підготували по три кольори: варіант із котячим дизайном Cat, коричневий Cocoa Brown та білий (Ice Moon White у Reno17 та First Snow White у Reno17 Pro).

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Кольори Oppo Reno 17

Характеристики Oppo Reno17 та Reno17 Pro

Oppo Reno17

У стандартній версії встановлено екран розміром 6,56 дюйма (2624x1208, 120 Гц, пікова яскравість 1800 ніт) та акумулятор на 8000 мА·год — за заявою Oppo, найємніший за всю історію лінійки Reno. Чіп Snapdragon 7 Gen 4 та чотири камери перейшли від міжнародної попередньої моделі без змін.

Пам'ять: 8 або 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), накопичувач на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ (UFS 3.1).

8 або 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), накопичувач на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ (UFS 3.1). Камери: основна на 50 Мп (сенсор Sony, f/1,8, OIS), надширококутна на 50 Мп (кут 116 градусів, автофокус), перископна на 50 Мп (3,5-кратний оптичний зум, OIS) та фронтальна на 50 Мп з автофокусом.

основна на 50 Мп (сенсор Sony, f/1,8, OIS), надширококутна на 50 Мп (кут 116 градусів, автофокус), перископна на 50 Мп (3,5-кратний оптичний зум, OIS) та фронтальна на 50 Мп з автофокусом. Габарити та вага: 157,64 × 75,27 × 8,28 мм і 206 г (у кольорі Cat — товщина 8,47 мм і вага 208 г).

Кольори Oppo Reno 17 Pro

Oppo Reno17 Pro

Модель Pro майже повністю повторює глобальну версію Reno16 Pro: ті самі розміри спереду (151,2 × 72,4 мм), екран розміром 6,32 дюйма (2640x1216, 120 Гц, до 1800 ніт) та процесор Dimensity 8550 Super. Єдиний апгрейд — ємність акумулятора зросла з 6700 до 7250 мА·год.

Пам'ять: 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті.

8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті. Камери: основний сенсор на 200 Мп (1/1,56 дюйма, f/1,8, OIS), надширококутна на 50 Мп з автофокусом, перископ на 50 Мп (3,5-кратний зум, OIS) та селфі-модуль на 50 Мп з автофокусом.

основний сенсор на 200 Мп (1/1,56 дюйма, f/1,8, OIS), надширококутна на 50 Мп з автофокусом, перископ на 50 Мп (3,5-кратний зум, OIS) та селфі-модуль на 50 Мп з автофокусом. Товщина та вага: через більший акумулятор корпус став товстішим (8,32 мм) і важить 192 г (версія Cat — 8,5 мм і 194 г).

Ціни в Китаї

Oppo Reno17:

8/256 ГБ — 3599 юанів (близько 507 доларів).

— 3599 юанів (близько 507 доларів). 12/256 ГБ — 3799 юанів (близько 535 доларів).

— 3799 юанів (близько 535 доларів). 12/512 ГБ — 3999 юанів (близько 563 доларів).

— 3999 юанів (близько 563 доларів). 12 ГБ / 1 ТБ — 4899 юанів (близько 690 доларів).

Oppo Reno17 Pro:

8/256 ГБ — 4199 юанів (близько 591 долара).

— 4199 юанів (близько 591 долара). 12/256 ГБ — 4599 юанів (близько 648 доларів).

— 4599 юанів (близько 648 доларів). 12/512 ГБ — 4999 юанів (близько 704 доларів).

З урахуванням китайської державної субсидії вартість кожної версії знижується на 500 юанів — найдешевша модель Reno17 коштує від 3099 юанів (близько 436 доларів).

Раніше повідомлялося, що готується до виходу незвичайний смартфон середнього класу з широким екраном. Huawei готує запуск нового суббренду Osta — презентація запланована на 20 листопада 2026 року. Одним із перших пристроїв цієї марки стане смартфон Osta O1 Pro.