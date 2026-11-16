Компактный экран, батарея 8000 мАч, защита IP69K: представлены Oppo Reno17 и Reno17 Pro

Oppo представила в Китае смартфоны Reno17 и Reno17 Pro. На этот раз версия Pro оказалась более компактной, а базовый Reno17 прибавил в габаритах.

При этом по характеристикам новинки почти полностью повторяют международные Reno16 и Reno16 Pro, которые вышли за пределами Китая еще в июне 2026 года, пишет GSMArena.

Что общего у телефонов

Оба аппарата обладают металлической рамкой и защитой от пыли и горячей воды под давлением по стандарту IP69K. В экраны встроены оптические сканеры отпечатков, сами устройства сразу работают на ColorOS 17 и поддерживают проводную зарядку на 80 Вт.

Для обеих моделей подготовили по три расцветки: вариант с кошачьим оформлением Cat, коричневую Cocoa Brown и белую (Ice Moon White у Reno17 и First Snow White у Reno17 Pro).

Цвета Oppo Reno 17

Характеристики Oppo Reno17 и Reno17 Pro

Oppo Reno17

В обычной версии установлен экран на 6,56 дюйма (2624x1208, 120 Гц, пиковая яркость 1800 нит) и аккумулятор на 8000 мАч — по заявлению Oppo, самый емкий за всю историю линейки Reno. Чип Snapdragon 7 Gen 4 и четыре камеры перешли от международного предшественника без изменений.

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Память: 8 или 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), накопитель на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ (UFS 3.1).

8 или 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), накопитель на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ (UFS 3.1). Камеры: основная на 50 Мп (сенсор Sony, f/1.8, OIS), сверхширокоугольная на 50 Мп (угол 116 градусов, автофокус), перископ на 50 Мп (3,5-кратный оптический зум, OIS) и фронтальная на 50 Мп с автофокусом.

основная на 50 Мп (сенсор Sony, f/1.8, OIS), сверхширокоугольная на 50 Мп (угол 116 градусов, автофокус), перископ на 50 Мп (3,5-кратный оптический зум, OIS) и фронтальная на 50 Мп с автофокусом. Габариты и вес: 157,64 x 75,27 x 8,28 мм и 206 г (в расцветке Cat — толщина 8,47 мм и вес 208 г).

Цвета Oppo Reno 17 Pro

Oppo Reno17 Pro

Модель Pro почти полностью повторяет глобальный Reno16 Pro: те же размеры спереди (151,2 x 72,4 мм), экран на 6,32 дюйма (2640x1216, 120 Гц, до 1800 нит) и процессор Dimensity 8550 Super. Единственный апгрейд — емкость батареи выросла с 6700 до 7250 мАч.

Память: 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ встроенного хранилища.

8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Камеры: главный сенсор на 200 Мп (1/1.56 дюйма, f/1.8, OIS), сверхширокоугольная на 50 Мп с автофокусом, перископ на 50 Мп (3,5-кратный зум, OIS) и селфи-модуль на 50 Мп с автофокусом.

главный сенсор на 200 Мп (1/1.56 дюйма, f/1.8, OIS), сверхширокоугольная на 50 Мп с автофокусом, перископ на 50 Мп (3,5-кратный зум, OIS) и селфи-модуль на 50 Мп с автофокусом. Толщина и вес: из-за более крупной батареи корпус стал толще (8,32 мм) и весит 192 г (версия Cat — 8,5 мм и 194 г).

Цены в Китае

Oppo Reno17:

8/256 ГБ — 3599 юаней (около 507 долларов).

— 3599 юаней (около 507 долларов). 12/256 ГБ — 3799 юаней (около 535 долларов).

— 3799 юаней (около 535 долларов). 12/512 ГБ — 3999 юаней (около 563 долларов).

— 3999 юаней (около 563 долларов). 12 ГБ / 1 ТБ — 4899 юаней (около 690 долларов).

Oppo Reno17 Pro:

8/256 ГБ — 4199 юаней (около 591 доллара).

— 4199 юаней (около 591 доллара). 12/256 ГБ — 4599 юаней (около 648 долларов).

— 4599 юаней (около 648 долларов). 12/512 ГБ — 4999 юаней (около 704 долларов).

С учетом китайской государственной субсидии стоимость каждой версии снижается на 500 юаней — младший Reno17 обходится от 3099 юаней (около 436 долларов).

Ранее сообщалось, что к выходу готовится необычный телефон среднего класса с широким экраном. Huawei готовит запуск нового суббренда Osta — презентация запланирована на 20 ноября 2026 года. Одним из первых устройств марки станет смартфон Osta O1 Pro.