Телефон среднего класса с широким экраном: новинку от нового бренда показали на фото

Huawei готовит запуск нового суббренда Osta — презентация запланирована на 20 ноября 2026 года. Одним из первых устройств марки станет смартфон Osta O1 Pro.

За несколько дней до анонса в китайской соцсети Weibo появилось живое фото новинки, пишет GSMArena.

Дизайн на фото и сходство с iPhone Duo

На снимке предполагаемый Osta O1 Pro лежит рядом с Huawei Pura X View и выглядит сопоставимым с ним по габаритам. Похоже, перед нами именно та широкоформатная модель серии Osta O1, о которой ранее ходили слухи.

Сзади разместили горизонтальный овальный блок с двумя камерами, из-за чего аппарат внешне напоминает iPhone Duo. Внизу задней крышки виден логотип нового бренда Osta.

Huawei Osta O1 Pro (слева) рядом с Huawei Pura X View (инсайдерское фото) Фото: gsmarena.com

Ожидаемые характеристики Osta O1 Pro

По данным недавних утечек, телефон оснастят экраном LTPS диагональю 6,39 дюйма с разрешением 1.5K и редким соотношением сторон 16:9,5. За счет такого формата дисплей заметно шире, чем у обычных вытянутых смартфонов.

Видео дня

Внутри ожидается чип Kirin 9030S в версиях до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. Остальные официальные подробности Huawei раскроет на презентации 20 ноября.

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