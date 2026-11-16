Смартфон середнього класу з широким екраном: новинку від нового бренду показали на фото

Huawei готує запуск нового суббренду Osta — презентація запланована на 20 листопада 2026 року. Одним із перших пристроїв цієї марки стане смартфон Osta O1 Pro.

За кілька днів до анонсу в китайській соціальній мережі Weibo з’явилося реальне фото новинки, пише GSMArena.

Дизайн на фото та схожість з iPhone Duo

На знімку ймовірний Osta O1 Pro лежить поруч із Huawei Pura X View і за габаритами виглядає схожим на нього. Схоже, перед нами саме та широкоформатна модель серії Osta O1, про яку раніше ходили чутки.

Ззаду розміщено горизонтальний овальний блок із двома камерами, завдяки чому пристрій зовні нагадує iPhone Duo. У нижній частині задньої кришки видно логотип нового бренду Osta.

Huawei Osta O1 Pro (ліворуч) поруч із Huawei Pura X View (інсайдерське фото) Фото: gsmarena.com

Очікувані характеристики Osta O1 Pro

Згідно з даними нещодавніх витоків, телефон буде оснащений LTPS-екраном діагоналлю 6,39 дюйма з роздільною здатністю 1,5K та незвичайним співвідношенням сторін 16:9,5. Завдяки такому формату дисплей помітно ширший, ніж у звичайних витягнутих смартфонів.

Видео дня

У пристрої очікується чіп Kirin 9030S у версіях з об’ємом оперативної пам’яті до 16 ГБ та вбудованим сховищем до 1 ТБ. Решту офіційних подробиць Huawei оприлюднить під час презентації 20 листопада.

Також Фокус писав про 5 найцікавіших зовнішніх акумуляторів 2026 року. До огляду увійшли такі моделі зовнішніх акумуляторів, як Ugreen MagFlow Pro, Baseus EnerGeek GX11, Belkin Night Light, Huawei 12 000 mAh 100 W та Nimble Sharepower Portable Charger.

Нагадаємо, що недорогий Redmi Note 18 5G буде оснащений акумулятором ємністю 8888 мА·год. У мережі з’явилися подробиці про майбутній смартфон Xiaomi.