Недорогий Redmi Note 18 5G отримає акумулятор на 8888 мА·год: деталі від інсайдера (фото)

У мережі з'явилися подробиці про майбутній смартфон Redmi Note 18 5G. Судячи з витоків інформації, головною відмінністю від Redmi Note 17 5G стане збільшений акумулятор.

Попередній телефон цієї серії вийшов влітку 2026 року, але Redmi вже тестує нові моделі і може представити серію Redmi Note 18 у Китаї до кінця цього року або на початку січня 2027-го, повідомляє Gizmochina з посиланням на інсайдера PaperKing13.

Різні акумулятори для КНР та світового ринку

Інформатор опублікував скріншоти системних файлів китайської збірки пристрою з індексом M077CE та кодовою назвою mist. У списку ринкових назв усередині прошивки вказано одразу три моделі: Redmi Note 18, Redmi Note 18 5G та Poco M8 Power 5G.

За даними джерела, зміни стосуватимуться лише ємності акумулятора, тоді як потужність дротової зарядки залишиться незмінною — 45 Вт:

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Китайська версія Redmi Note 18 5G: замість акумулятора BM79 ємністю 8000 мА·год буде встановлено акумулятор BN84 ємністю 8888 мА·год.

замість акумулятора BM79 ємністю 8000 мА·год буде встановлено акумулятор BN84 ємністю 8888 мА·год. Глобальна версія Redmi Note 18 5G: замінить акумулятор BM7A ємністю 7700 мА·год на модуль BN85 ємністю 8100 мА·год.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max (ілюстративне фото) Фото: gsmarena.com

В іншому — без покращень

Інші характеристики, як очікується, залишаться такими ж, як у поточної моделі Redmi Note 17 5G. Йдеться про процесор Snapdragon 4 Gen 4 у версії з підтримкою 5G, екран AMOLED розміром 6,99 дюйма з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц, а також основну камеру на 50 Мп.

У серпні 2026 року вийшов Poco M8 Power — та сама версія Note 17 5G зі збільшеним акумулятором, але без прямого аналога під брендом Redmi. Схоже, що на світовому ринку під назвою Redmi Note 18 5G з'явиться саме перейменований Poco M8 Power.

Звичайний Note 18 5G, судячи з усього, обмежиться збільшенням ємності без змін у дизайні. При цьому раніше в сертифікації помітили ще дві моделі лінійки, а старшій моделі Redmi Note 18 Pro Max приписують акумулятор ємністю близько 10 000 мА·год. Офіційно бренд ці дані поки що не підтверджував.

Раніше повідомлялося, що смартфон Xiaomi Redmi Note 17 4G, який уже продається в Україні, вирізняється серед конкурентів акумулятором ємністю 7700 мА·год та 7-дюймовим екраном AMOLED.

Також Фокус повідомляв, що у 2026 році варто звернути увагу й на Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max із потужним акумулятором на 9210 мА·год та яскравим AMOLED-екраном.