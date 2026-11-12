Недорогий телефон з акумулятором, як у повербанка: яку модель рекомендують взимку 2026 року

Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 вирізняється серед конкурентів акумулятором ємністю 7700 мА·год та 7-дюймовим екраном AMOLED. При ціні від 11 500 гривень пристрій працює від акумулятора довше, ніж багато дорожчих аналогів.

Фокус зібрав основні характеристики моделі та результати тестів автономності з видання GSMArena, пояснивши, кому підійде цей практичний телефон.

Позиціонування, екран та технічні характеристики

Redmi Note 17 — це універсальний мультимедійний пристрій, у якому акцент зроблено на двох речах: екрані та тривалості роботи без підзарядки. Дисплей діагоналлю 7 дюймів (формально 6,99") отримав непогану AMOLED-матрицю з роздільною здатністю 2396x1080 пікселів (FHD), частотою 120 Гц і піковою яскравістю до 1800 ніт.

Спереду встановлено якісне скло Gorilla Glass 7i, а пластиковий корпус захищений від бризок і дощу відповідно до стандарту IP65. Через великий дисплей і акумулятор корпус вийшов досить важким: пристрій важить 224 грами при товщині 8,5 мм.

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Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Апаратне забезпечення тут просте. Усередині встановлено базовий чіпсет Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 — для основних завдань цього вистачить, але на особливу швидкість чи важкі ігри на високих налаштуваннях розраховувати не варто. У базовій версії встановлено скромні 4 ГБ оперативної пам'яті, тому краще, за можливості, доплатити за модифікацію на 6/256 ГБ — вона працює швидше.

Є слот для карт пам'яті microSD, чіп NFC для оплати та найновіша версія Android 16 з оболонкою HyperOS 3. Камера теж початкового рівня: один сенсор на 50 Мп вдень робить нормальні знімки, але відео записує лише у форматі 1080p із частотою 30 кадрів на секунду.

Технічні характеристики Redmi Note 17 4G

Екран: 7 дюймів, AMOLED, 2396x1080, 120 Гц, яскравість до 1800 ніт, скло Gorilla Glass 7i;

7 дюймів, AMOLED, 2396x1080, 120 Гц, яскравість до 1800 ніт, скло Gorilla Glass 7i; Процесор: 6-нм Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 з відеочипом Adreno 610;

6-нм Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 з відеочипом Adreno 610; Пам'ять: 4 або 6 ГБ ОЗУ, накопичувач UFS 2.2 на 128 або 256 ГБ, слот для карт microSD;

4 або 6 ГБ ОЗУ, накопичувач UFS 2.2 на 128 або 256 ГБ, слот для карт microSD; Камери: основна 50 Мп (f/1,8, 1/2,76", фазовий автофокус); фронтальна 16 Мп;

основна 50 Мп (f/1,8, 1/2,76", фазовий автофокус); фронтальна 16 Мп; Акумулятор: 7700 мА·год, зарядка 45 Вт, реверсивна зарядка через кабель 22,5 Вт;

7700 мА·год, зарядка 45 Вт, реверсивна зарядка через кабель 22,5 Вт; Корпус : пластик, захист від пилу та бризок води за стандартом IP65, вага 224 г;

: пластик, захист від пилу та бризок води за стандартом IP65, вага 224 г; Зв'язок: 4G LTE, дві SIM-карти, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, ІЧ-порт;

4G LTE, дві SIM-карти, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, ІЧ-порт; ОС: Android 16 із прошивкою HyperOS 3.

Тест акумулятора Redmi Note 17 від експертів GSMArena Фото: gsmarena.com

Результати тестів акумулятора ємністю 7700 мА·год

У комбінованому тесті на витривалість акумулятора від GSMArena пристрій пропрацював 19 годин 40 хвилин. У повсякденному житті це забезпечить два-три дні роботи без підзарядки. Для порівняння: дорожчий Samsung Galaxy A37 у тому ж тесті протримався лише 13 годин 49 хвилин.

Результати вимірювань за окремими завданнями:

Телефонні розмови: 34 години 41 хвилина;

34 години 41 хвилина; Перегляд відео: 26 годин 40 хвилин;

26 годин 40 хвилин; Веб-серфінг: понад 19 годин;

понад 19 годин; Ігри: близько 11 годин.

Від адаптера потужністю 45 Вт батарея заряджається до 40 % за півгодини, а на повну зарядку йде майже 1,5 години — для акумулятора на 7700 мА·год це нормальний показник. Телефон також може працювати як зовнішній акумулятор: через кабель він передає іншим пристроям свій заряд із потужністю 22,5 Вт.

Переваги та недоліки Redmi Note 17 4G

Переваги:

Величезний акумулятор на 7700 мА·год (до трьох днів без підзарядки);

Яскравий 7-дюймовий AMOLED-екран із частотою 120 Гц;

Скло Gorilla Glass 7i спереду та захист від бризок IP65;

Підтримка карт пам'яті microSD та чіп NFC для безконтактної оплати;

Функція зовнішнього зарядного пристрою з потужністю 22,5 Вт;

Доступна ціна за версію зі 128 ГБ пам'яті.

Недоліки:

Важкий і великий корпус (224 грами);

У базовій версії всього 4 ГБ оперативної пам'яті;

Фірмовий адаптер на 45 Вт не входить до комплекту і продається окремо (ціна зарядного пристрою Xiaomi 45W Turbo Charging USB-A — 1199 грн).

Проста камера;

Зарядка до 100% займає майже півтори години.

Ціни в Україні:

Xiaomi Redmi Note 17 4/128 ГБ — 11 499 грн.

— 11 499 грн. Xiaomi Redmi Note 17 6/256 ГБ — 13 799 грн.

Також Фокус повідомляв, що смартфони різко подорожчають уже в листопаді: яких моделей це стосуватиметься.