Недорогой телефон с батареей, как у повербанка: какую модель рекомендуют зимой 2026 года

Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 выделяется на фоне конкурентов батареей емкостью 7700 мАч и 7-дюймовым экраном AMOLED. При цене от 11 500 гривен аппарат работает от батареи дольше многих более дорогих аналогов.

Фокус собрал ключевые параметры модели и результаты тестов автономности от издания GSMArena, объяснив, кому подойдет этот практичный телефон.

Позиционирование, экран и начинка

Redmi Note 17 — это утилитарный мультимедийный аппарат, где упор сделан на две вещи: экран и время работы без розетки. Дисплей диагональю 7 дюймов (формально 6,99") получил неплохую AMOLED-матрицу с разрешением 2396x1080 точек (FHD), частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит.

Спереди установлено приятное стекло Gorilla Glass 7i, а пластиковый корпус защищен от брызг и дождя по стандарту IP65. Из-за крупной панели и батареи корпус получился увесистым: аппарат весит 224 грамма при толщине 8,5 мм.

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Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Железо здесь простое. Внутри стоит чипсет базового уровня Qulacomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 — для ключевых задач хватит, но на особую скорость или тяжелые игры на высоких настройках рассчитывать не стоит. В базовой версии идут скромные 4 ГБ оперативной памяти, поэтому лучше по возможности доплатить за модификацию на 6/256 ГБ — она работает шустрее.

Есть слот для карт памяти microSD, чип NFC для оплаты и свежая система Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Камера тоже начального уровня: один датчик на 50 Мп днем делает нормальные снимки, но видео пишет только в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Технические характеристики Redmi Note 17 4G

Экран: 7 дюймов, AMOLED, 2396x1080, 120 Гц, яркость до 1800 нит, стекло Gorilla Glass 7i;

7 дюймов, AMOLED, 2396x1080, 120 Гц, яркость до 1800 нит, стекло Gorilla Glass 7i; Процессор: 6-нм Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с видеочипом Adreno 610;

6-нм Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с видеочипом Adreno 610; Память: 4 или 6 ГБ ОЗУ, накопитель UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ, слот для карт microSD;

4 или 6 ГБ ОЗУ, накопитель UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ, слот для карт microSD; Камеры: основная 50 Мп (f/1.8, 1/2.76", фазовый автофокус); фронтальная 16 Мп;

основная 50 Мп (f/1.8, 1/2.76", фазовый автофокус); фронтальная 16 Мп; Батарея: 7700 мАч, зарядка 45 Вт, реверсивная зарядка по проводу 22,5 Вт;

7700 мАч, зарядка 45 Вт, реверсивная зарядка по проводу 22,5 Вт; Корпус : пластик, защита от пыли и водяных струй IP65, вес 224 г;

: пластик, защита от пыли и водяных струй IP65, вес 224 г; Связь: 4G LTE, две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, ИК-порт;

4G LTE, две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, ИК-порт; ОС: Android 16 с прошивкой HyperOS 3.

Тест аккумулятора Redmi Note 17 от экспертов GSMArena Фото: gsmarena.com

Результаты тестов аккумулятора на 7700 мАч

В комбинированном тесте выносливости батареи от GSMArena аппарат продержался 19 часов 40 минут. В жизни это обеспечит два-три дня работы без подзарядки. Для сравнения, более дорогой Samsung Galaxy A37 в том же тесте выдал всего 13 часов 49 минут.

Результаты замеров по отдельным задачам:

Телефонные разговоры: 34 часа 41 минута;

34 часа 41 минута; Просмотр видео: 26 часов 40 минут;

26 часов 40 минут; Веб-серфинг: свыше 19 часов;

свыше 19 часов; Игры: около 11 часов.

От адаптера мощностью 45 Вт батарея набирает 40% за полчаса, а на полную зарядку уходит почти 1,5 часа — для аккумулятора на 7700 мАч это нормальный показатель. Телефон также умеет работать как повербанк: через кабель он отдает другим устройствам свой заряд с мощностью 22,5 Вт.

Преимущества и недостатки Redmi Note 17 4G

Преимущества:

Огромный аккумулятор на 7700 мАч (до трех дней без розетки);

Яркий 7-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц;

Стекло Gorilla Glass 7i спереди и защита от брызг IP65;

Поддержка карт памяти microSD и чип NFC для бесконтактной оплаты;

Функция повербанка с отдачей 22,5 Вт;

Доступная цена за версию со 128 ГБ хранилища.

Недостатки:

Увесистый и крупный корпус (224 грамма);

В базовой версии всего 4 ГБ оперативной памяти;

Фирменный адаптер на 45 Вт не входит в комплект и продается отдельно (цена зарядного устройства Xiaomi 45W Turbo Charging USB-A — 1199 грн).

Простая камера;

Зарядка до 100% занимает почти полтора часа.

Цены в Украине:

Xiaomi Redmi Note 17 4/128GB — 11 499 грн.

— 11 499 грн. Xiaomi Redmi Note 17 6/256GB — 13 799 грн.

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