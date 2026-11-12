Недорогой телефон с батареей, как у повербанка: какую модель рекомендуют зимой 2026 года
Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 выделяется на фоне конкурентов батареей емкостью 7700 мАч и 7-дюймовым экраном AMOLED. При цене от 11 500 гривен аппарат работает от батареи дольше многих более дорогих аналогов.
Фокус собрал ключевые параметры модели и результаты тестов автономности от издания GSMArena, объяснив, кому подойдет этот практичный телефон.
Позиционирование, экран и начинка
Redmi Note 17 — это утилитарный мультимедийный аппарат, где упор сделан на две вещи: экран и время работы без розетки. Дисплей диагональю 7 дюймов (формально 6,99") получил неплохую AMOLED-матрицу с разрешением 2396x1080 точек (FHD), частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит.
Спереди установлено приятное стекло Gorilla Glass 7i, а пластиковый корпус защищен от брызг и дождя по стандарту IP65. Из-за крупной панели и батареи корпус получился увесистым: аппарат весит 224 грамма при толщине 8,5 мм.
Железо здесь простое. Внутри стоит чипсет базового уровня Qulacomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 — для ключевых задач хватит, но на особую скорость или тяжелые игры на высоких настройках рассчитывать не стоит. В базовой версии идут скромные 4 ГБ оперативной памяти, поэтому лучше по возможности доплатить за модификацию на 6/256 ГБ — она работает шустрее.
Есть слот для карт памяти microSD, чип NFC для оплаты и свежая система Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Камера тоже начального уровня: один датчик на 50 Мп днем делает нормальные снимки, но видео пишет только в 1080p при 30 кадрах в секунду.
Технические характеристики Redmi Note 17 4G
- Экран: 7 дюймов, AMOLED, 2396x1080, 120 Гц, яркость до 1800 нит, стекло Gorilla Glass 7i;
- Процессор: 6-нм Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с видеочипом Adreno 610;
- Память: 4 или 6 ГБ ОЗУ, накопитель UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ, слот для карт microSD;
- Камеры: основная 50 Мп (f/1.8, 1/2.76", фазовый автофокус); фронтальная 16 Мп;
- Батарея: 7700 мАч, зарядка 45 Вт, реверсивная зарядка по проводу 22,5 Вт;
- Корпус: пластик, защита от пыли и водяных струй IP65, вес 224 г;
- Связь: 4G LTE, две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, ИК-порт;
- ОС: Android 16 с прошивкой HyperOS 3.
Результаты тестов аккумулятора на 7700 мАч
В комбинированном тесте выносливости батареи от GSMArena аппарат продержался 19 часов 40 минут. В жизни это обеспечит два-три дня работы без подзарядки. Для сравнения, более дорогой Samsung Galaxy A37 в том же тесте выдал всего 13 часов 49 минут.
Результаты замеров по отдельным задачам:
- Телефонные разговоры: 34 часа 41 минута;
- Просмотр видео: 26 часов 40 минут;
- Веб-серфинг: свыше 19 часов;
- Игры: около 11 часов.
От адаптера мощностью 45 Вт батарея набирает 40% за полчаса, а на полную зарядку уходит почти 1,5 часа — для аккумулятора на 7700 мАч это нормальный показатель. Телефон также умеет работать как повербанк: через кабель он отдает другим устройствам свой заряд с мощностью 22,5 Вт.
Преимущества и недостатки Redmi Note 17 4G
Преимущества:
- Огромный аккумулятор на 7700 мАч (до трех дней без розетки);
- Яркий 7-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц;
- Стекло Gorilla Glass 7i спереди и защита от брызг IP65;
- Поддержка карт памяти microSD и чип NFC для бесконтактной оплаты;
- Функция повербанка с отдачей 22,5 Вт;
- Доступная цена за версию со 128 ГБ хранилища.
Недостатки:
- Увесистый и крупный корпус (224 грамма);
- В базовой версии всего 4 ГБ оперативной памяти;
- Фирменный адаптер на 45 Вт не входит в комплект и продается отдельно (цена зарядного устройства Xiaomi 45W Turbo Charging USB-A — 1199 грн).
- Простая камера;
- Зарядка до 100% занимает почти полтора часа.
Цены в Украине:
- Xiaomi Redmi Note 17 4/128GB — 11 499 грн.
- Xiaomi Redmi Note 17 6/256GB — 13 799 грн.
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