Смартфоны резко подорожают уже в ноябре: каких моделей это коснется (фото)

Мировые производители смартфонов готовятся к очередной волне повышения цен в ноябре 2026 года. Подорожание затронет аппараты всех брендов, включая Samsung, из-за рекордного роста стоимости оперативной памяти.

Первые изменения в розничных прайс-листах покупатели увидят в течение ближайших 10-15 дней, пишет SammyFans со ссылкой на инсайдеров цепочек поставок.

Рекордная стоимость памяти DRAM и бум нейросетей

Главной причиной роста цен остается дефицит кремниевых полупроводников. Разработчики искусственного интеллекта массово скупают чипы для дата-центров, из-за чего компоненты памяти превратились в дефицитный товар. В октябре расценки на микросхемы DRAM побили исторический максимум. Ситуация с накопителями NAND немного выравнивается, но общая себестоимость сборки электроники продолжает расти.

Повышение цен — это не догадки аналитиков, а неизбежное следствие контрактов на поставку компонентов от фабрик полупроводников.

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Прецедент с серией Galaxy S26 и складными моделями

Производители уже начали перекладывать расходы на покупателей. В октябре компания Samsung подняла базовую стоимость линейки Galaxy S26 в США на $100, сделав аппараты самыми дорогими флагманами в истории серии. Кроме того, за последние недели корейский бренд неоднократно переписывал ценники на бюджетные и среднебюджетные телефоны в странах с развивающимися рынками.

Складные аппараты вроде Galaxy Z Fold 8 изначально вышли в продажу с повышенным ценником, но ноябрьский скачок себестоимости может затронуть и этот премиальный сегмент.

Инсайдеры подчеркивают: ценники поднимутся у абсолютно всех брендов без исключения.

Ранее сообщалось, что cамые дешевые смартфоны Samsung получили Android 17.

Также Фокус писал, что Redmi планирует выпустить смартфон с батареей на 14 000 мАч.