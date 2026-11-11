Смартфони різко подорожчають уже в листопаді: яких моделей це стосуватиметься (фото)

Світові виробники смартфонів готуються до чергової хвилі підвищення цін у листопаді 2026 року. Подорожчання торкнеться пристроїв усіх брендів, зокрема Samsung, через рекордне зростання вартості оперативної пам’яті.

Перші зміни в роздрібних прайс-листах покупці побачать протягом найближчих 10–15 днів, пише SammyFans з посиланням на інсайдерів ланцюгів постачання.

Рекордна вартість пам'яті DRAM та бум нейромереж

Головною причиною зростання цін залишається дефіцит кремнієвих напівпровідників. Розробники штучного інтелекту масово скуповують чіпи для дата-центрів, через що компоненти пам’яті стали дефіцитним товаром. У жовтні ціни на мікросхеми DRAM побили історичний максимум. Ситуація з накопичувачами NAND дещо стабілізується, але загальна собівартість складання електроніки продовжує зростати.

Підвищення цін — це не припущення аналітиків, а неминучий наслідок контрактів на постачання компонентів від заводів з виробництва напівпровідників.

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Прецедент із серією Galaxy S26 та складаними моделями

Виробники вже почали перекладати витрати на покупців. У жовтні компанія Samsung підвищила базову вартість лінійки Galaxy S26 у США на 100 доларів, що зробило ці пристрої найдорожчими флагманами в історії серії. Крім того, протягом останніх тижнів корейський бренд неодноразово переглядав ціни на бюджетні та середньобюджетні телефони в країнах з ринками, що розвиваються.

Складні смартфони на кшталт Galaxy Z Fold 8 спочатку з’явилися у продажу за завищеною ціною, але листопадовий стрибок собівартості може торкнутися й цього преміального сегмента.

Інсайдери наголошують: ціни зростуть у всіх без винятку брендів.

Раніше повідомлялося, що найдешевші смартфони Samsung отримали Android 17.

Також Фокус повідомляв, що Redmi планує випустити смартфон з акумулятором ємністю 14 000 мА·год.